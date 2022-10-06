https://ria.ru/20221006/pavodok-1821985405.html

На Камчатке подтопило более 230 домов и 256 придомовых территорий

На Камчатке подтопило более 230 домов и 256 придомовых территорий - РИА Новости, 06.10.2022

На Камчатке подтопило более 230 домов и 256 придомовых территорий

Свыше 230 жилых домов и 256 придомовых территорий подтоплены, по уточненным данным, паводковыми водами в селе Соболево в Камчатском крае, рассказали РИА Новости РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T15:10

2022-10-06T15:10

2022-10-06T15:10

происшествия

камчатский край

соболевский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Свыше 230 жилых домов и 256 придомовых территорий подтоплены, по уточненным данным, паводковыми водами в селе Соболево в Камчатском крае, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По последним данным, в селе Соболево подтоплено 256 придомовых территорий и 235 жилых домов", - сказал собеседник агентства.По его словам, уровень воды в реке Большой Воровской составляет 410 сантиметров, что на 85 сантиметров превышает опасную отметку. В соответствии с прогнозом, на территории Соболевского района продолжает действовать штормовое предупреждение с подъемом уровня воды в этой реке."В готовности к приему жителей находятся пункты временного размещения", - добавил представитель ведомства.По данным МЧС РФ, к ликвидации последствий паводка привлечены более 80 человек и 33 единицы техники, в том числе семь плавсредств.Утром в четверг в ГУМЧС РФ по региону сообщили, что после выхода из берегов реки Большая Воровская в селе Соболево подтопило более 50 дворов и 15 жилых домов, начались перебои связи. Кроме того, по данным регионального правительства, разрушен мост через реку Пымта, что привело к закрытию единственного проезда в район, сейчас попасть туда можно только воздушным транспортом. В Соболевском районе Камчатского края введен режим ЧС.

https://ria.ru/20221005/kamchatka-1821628159.html

камчатский край

соболевский район

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, камчатский край, соболевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)