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Патриарх призвал к сбору средств для пострадавших в зоне спецоперации - РИА Новости, 06.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221006/patriarkh-1822103551.html
Патриарх призвал к сбору средств для пострадавших в зоне спецоперации
Патриарх призвал к сбору средств для пострадавших в зоне спецоперации - РИА Новости, 06.10.2022
Патриарх призвал к сбору средств для пострадавших в зоне спецоперации
В России во всех храмах и монастырях Русской православной церкви пройдет общецерковный денежный сбор пострадавшим в зоне спецоперации, сообщается на сайте РПЦ. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T23:04
2022-10-06T23:04
религия
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
русская православная церковь
московская патриархия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
спецоперация
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В России во всех храмах и монастырях Русской православной церкви пройдет общецерковный денежный сбор пострадавшим в зоне спецоперации, сообщается на сайте РПЦ."По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла 14, 16, 23 и 30 октября 2022 года во всех храмах и монастырях на территории России пройдет общецерковный денежный сбор для беженцев, пострадавших мирных жителей и людей в трудной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.Отмечается, что управление делами Московской Патриархии разослало епархиальным архиереям письмо, в котором говорится о трудной гуманитарной ситуации."Множество людей, спасая свои жизни, прибывают в нашу страну. Те, кто остается, испытывают нужду в самом необходимом, подчас не имеют крыши над головой, не могут обогреться, нормально поесть и одеться. Нам следует сделать все для того, чтобы помочь нашим бедствующим братьям и сестрам, и поэтому святейший патриарх снова обращается ко всем верным чадам Церкви Христовой с призывом проявить милосердие и принять участие в сборе денежных средств для пострадавших мирных жителей и беженцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Украины, а также для людей в трудной жизненной ситуации", - цитируется письмо на сайте РПЦ.
https://ria.ru/20220918/ierey-1817674157.html
https://ria.ru/20220728/legodya-1805453937.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, русская православная церковь, московская патриархия, патриарх кирилл (владимир гундяев), спецоперация
Религия, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Русская православная церковь, Московская Патриархия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Спецоперация
23:04 06.10.2022
 
Патриарх призвал к сбору средств для пострадавших в зоне спецоперации

Патриарх Кирилл призвал к общецерковному сбору денег для пострадавших в зоне спецоперации

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкЦерковь Спаса Нерукотворного Образа XVII века в городе Балахна Нижегородской области
Церковь Спаса Нерукотворного Образа XVII века в городе Балахна Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Церковь Спаса Нерукотворного Образа XVII века в городе Балахна Нижегородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В России во всех храмах и монастырях Русской православной церкви пройдет общецерковный денежный сбор пострадавшим в зоне спецоперации, сообщается на сайте РПЦ.
"По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла 14, 16, 23 и 30 октября 2022 года во всех храмах и монастырях на территории России пройдет общецерковный денежный сбор для беженцев, пострадавших мирных жителей и людей в трудной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что управление делами Московской Патриархии разослало епархиальным архиереям письмо, в котором говорится о трудной гуманитарной ситуации.
"Множество людей, спасая свои жизни, прибывают в нашу страну. Те, кто остается, испытывают нужду в самом необходимом, подчас не имеют крыши над головой, не могут обогреться, нормально поесть и одеться. Нам следует сделать все для того, чтобы помочь нашим бедствующим братьям и сестрам, и поэтому святейший патриарх снова обращается ко всем верным чадам Церкви Христовой с призывом проявить милосердие и принять участие в сборе денежных средств для пострадавших мирных жителей и беженцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Украины, а также для людей в трудной жизненной ситуации", - цитируется письмо на сайте РПЦ.
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