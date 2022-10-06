https://ria.ru/20221006/patriarkh-1822103551.html

Патриарх призвал к сбору средств для пострадавших в зоне спецоперации

Патриарх призвал к сбору средств для пострадавших в зоне спецоперации - РИА Новости, 06.10.2022

Патриарх призвал к сбору средств для пострадавших в зоне спецоперации

В России во всех храмах и монастырях Русской православной церкви пройдет общецерковный денежный сбор пострадавшим в зоне спецоперации, сообщается на сайте РПЦ. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T23:04

2022-10-06T23:04

2022-10-06T23:04

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россия

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луганская народная республика

русская православная церковь

московская патриархия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

спецоперация

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В России во всех храмах и монастырях Русской православной церкви пройдет общецерковный денежный сбор пострадавшим в зоне спецоперации, сообщается на сайте РПЦ."По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла 14, 16, 23 и 30 октября 2022 года во всех храмах и монастырях на территории России пройдет общецерковный денежный сбор для беженцев, пострадавших мирных жителей и людей в трудной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.Отмечается, что управление делами Московской Патриархии разослало епархиальным архиереям письмо, в котором говорится о трудной гуманитарной ситуации."Множество людей, спасая свои жизни, прибывают в нашу страну. Те, кто остается, испытывают нужду в самом необходимом, подчас не имеют крыши над головой, не могут обогреться, нормально поесть и одеться. Нам следует сделать все для того, чтобы помочь нашим бедствующим братьям и сестрам, и поэтому святейший патриарх снова обращается ко всем верным чадам Церкви Христовой с призывом проявить милосердие и принять участие в сборе денежных средств для пострадавших мирных жителей и беженцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Украины, а также для людей в трудной жизненной ситуации", - цитируется письмо на сайте РПЦ.

https://ria.ru/20220918/ierey-1817674157.html

https://ria.ru/20220728/legodya-1805453937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, русская православная церковь, московская патриархия, патриарх кирилл (владимир гундяев), спецоперация