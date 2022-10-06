https://ria.ru/20221006/parma-1821660632.html

Русская "Игра престолов": в прокат выходит эпичная драма "Сердце пармы"

Русская "Игра престолов": в прокат выходит эпичная драма "Сердце пармы" - РИА Новости, 06.10.2022

Русская "Игра престолов": в прокат выходит эпичная драма "Сердце пармы"

История любви князя и жрицы-ламии на Руси XV века — лишь одна из сюжетных линий долгожданной экранизации романа "Сердце пармы". Во впечатляющем блокбастере —... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T08:00

2022-10-06T08:00

2022-10-06T08:13

сергей пускепалис

алексей иванов

пермь

пермский край

евгений миронов

федор бондарчук

культура

кино и сериалы

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. История любви князя и жрицы-ламии на Руси XV века — лишь одна из сюжетных линий долгожданной экранизации романа "Сердце пармы". Во впечатляющем блокбастере — масштабные битвы, дипломатический выбор и волшебные превращения. Такое качественное и зрелищное отечественное кинополотно давно не выходило в прокат. О том, какой именно получилась эпическая драма, — в материале РИА Новости.Волшебство уральских земельЭкранизация романа "Сердце пармы" Алексея Иванова — больше, чем драма о возмездии. Это эпос, история взросления и одновременно фэнтези. А еще — своеобразный киноучебник. В нем – художественная версия того, как выкристаллизовывалась Русь, как московские князья собирали вокруг себя земли и закладывали основу государства.По сюжету несколько столетий назад в Перми мудро и относительно мирно правил князь Ермолай (Александр Горбатов). Один из его подданных украл у племени вогулов (нынешние манси) легендарную статую языческой богини Сорни-Най, которую также называют Золотой Бабой.К Ермолаю тут же пришло войско вогулов под предводительством Асыки (Валентин Цзин) на внушительном боевом лосе. Фильм, в лучших традициях Средневековья, показывает, какими кровожадными были сражения: нападавшие не пощадили никого. Сеча, яростная и громкая, кажется весьма реалистичной.Спасаются только сын Ермолая Михаил (Ярослав Белобородов, а затем Александр Кузнецов), воевода Полюд (Сергей Пускепалис) и подруга юного князя Тиче (Милена Сафронова, Елена Ербакова).Понятно, что Михаил будет мстить за отца. Однако это не очередное "Храброе сердце" или "Конан-варвар".На экране показана целая вселенная, которую можно сопоставить со Средиземьем Джона Толкина или Континентом Анджея Сапковского по разнообразию героев и характеров. Но, пожалуй, чаще всего сравнивать фильм хочется с "Игрой престолов" Джорджа Мартина. Новый блокбастер — без драконов, но не менее захватывающий.Сюжет готовит сюрпризы даже для тех, кто знаком с первоисточником. "Новичкам" же будет непросто разобраться, кто кому и кем приходится. Существует даже вспомогательная литература — "В сердце пармы" Юлии Зайцевой, гид по Пермскому краю и его реалиям. Но центральная линия отношений Михаила и Тиче (повзрослев, она оказывается ведьмой), не ускользнет ни от кого. В эту фабулу вплетены другие линии: например, правление мудрого Михаила, который не спешит завоевывать ближайшие земли, из-за чего позднее сталкивается с войсками московского князя Ивана III. Последнего, известного как "собирателя земли Русской" (именно при нем множество княжеств было присоединено к столице), колоритно сыграл Федор Бондарчук.Иван III в фильме — и жесткий лидер, и талантливый дипломат. Он ловко владеет не только мечом, но и словом. Его монолог о том, каким он видит будущее Руси, — одна из поворотных сцен картины.Столичный правитель захочет удостовериться в верности Михаила короне. Причем проверять это будет совсем не мирным путем.Не менее упорен в своих трудах епископ Иона (Евгений Миронов), намеревающийся обратить местных язычников в истинную веру. Кстати, брак Михаила и Тиче можно рассматривать как еще один сюжетный пласт — объединение христианства и язычества, сил более "приземленных" и мистических.Волшебство буквально висит в воздухе морозной тайги или искрится под солнцем елово-пихтовых лесов. В парме шаманы совершают жертвоприношения, обряды камлания, общаются с духами. Красавица Тиче исполняет предначертанное Богами Судьбы, гипнотизирует взглядом и плавными движениями (актриса Елена Ербакова в кадре чаще обнаженная — ведьма же, языческая жрица).Философия и аттракционКонечно, идеальных экранизаций не бывает, но главное — найти баланс. У постановщика Антона Мегердичева ("Движение вверх", "Метро", "Темный мир") это получается. Замедленное повествование "Пармы" и активно используемый эффект slow motion режиссер реабилитирует за счет дикого экшена. Логическим итогом соперничества московского и пермского княжеств становится батальная сцена. Она напоминает Битву бастардов из "Игры престолов" — по масштабу, кровавости, а иногда даже визуально.Пушкам московитов противостоит сборное войско Михаила. И это не просто бесконечные драки и боевое фехтование, но настоящая кинобитва, в которой прописаны логика, тактика и хореография движений каждой стороны. Это не эффект ради эффекта, не любование перед камерой, а объяснение, как московское княжество подчинило себе Пермь Великую. Создание эпосаГигантская деревянная крепость, костюмы из рыбьей кожи и сцены с участием трехсот человек — все это есть в "Сердце пармы".Съемки любой подобной истории — всегда эпопея. У Антона Мегердичева и команды она получилась длинной и полной приключений. Выкупив права на экранизацию и адаптировав роман в сценарий с помощью Сергея Бодрова и Ильи Тилькина, авторы начали создавать полифоничный мир древности.Съемки проходили в Подмосковье и Пермском крае. Специально построили уникальный комплекс из 84-метровой крепости, храма, кельи монастырского холма. Настоящий средневековый город с жилыми избами и торговыми рядами создавали восемь месяцев — в итоге в кадре появляется аутентичная Чердынь XV века.Чтобы экранный мир получился максимально реалистичным, к съемкам привлекали шаманов, переводчиков на коми-пермяцкий, старотатарский и мансийский языки. Мастера-оружейники изготовили кольчуги весом по шесть килограммов, а костюмеры вручную создали около 500 образов для персонажей. Материалами были натуральные ткани, меха, кожа, а украшали одежду уникальными орнаментами и узорами.Каждый костюм работает не только на картинку, но и на героя. Воины Асыки носят на одеждах рога, кости и зубы животных — эти детали подчеркивают ярость и запал представителей языческого племени. Вогулы облачены в шкуры, их доспехи — из костяных и деревянных пластин, а амулеты сделаны в традиционном пермском "зверином" стиле.Как минимум за такую аутентичность и детализацию быта фильм заслуживает награды. А история о любви во время столкновения вер и цивилизаций, о попытке найти душевный мир в непростую эпоху достойна не только просмотра, но и размышлений."Сердце пармы" в кинотеатрах с 6 октября.

https://ria.ru/20221004/serialy-1821208747.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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