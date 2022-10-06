10:08 06.10.2022 (обновлено: 12:49 06.10.2022)
Астраханская область планирует увеличить сбор овощей в 2022 году
Сбор огурцов. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 окт - РИА Новости. Астраханские аграрии планируют в текущем сезоне увеличить сбор овоще-бахчевой продукции и картофеля примерно до 2 миллионов тонн, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Последние несколько лет наш регион занимает первое место в России по выращиванию овощей. В этом сезоне планируем собрать более 2 миллионов тонн овоще-бахчевой продукции и картофеля, а это рост в 105 процентов", - написал он в Telegram. Губернатор уточнил, что с полей на торговые прилавки области и России в целом отправили уже 740 тысяч тонн овощей, уборочная кампания продолжается.
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Свои достижения и планы регион представил на всероссийской выставке "Золотая осень", которая в эти дни проходит в парке "Патриот" в Московской области. "На стенде Астраханской области представлено всё наше гастрономическое изобилие - от овощных консервов до рыбных деликатесов. Желаю астраханской делегации успешной работы и достойной оценки труда!", - отметил Бабушкин.
Он добавил, что астраханские фермеры вкладывают в развитие своих хозяйств не только немалые силы и средства, но и душу. Со своей стороны, правительство региона старается поддерживать их финансово - предлагает участие в различных программах и грантовых конкурсах. Господдержка позволяет приобретать оборудование, технику, семена и животных, компенсировать затраты.