https://ria.ru/20221006/ovoschi-1821887117.html

Астраханская область планирует увеличить сбор овощей в 2022 году

Астраханская область планирует увеличить сбор овощей в 2022 году - РИА Новости, 06.10.2022

Астраханская область планирует увеличить сбор овощей в 2022 году

Астраханские аграрии планируют в текущем сезоне увеличить сбор овоще-бахчевой продукции и картофеля примерно до 2 миллионов тонн, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T10:08

2022-10-06T10:08

2022-10-06T12:49

экономика

игорь бабушкин

астраханская область

золотая осень (выставка)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 окт - РИА Новости. Астраханские аграрии планируют в текущем сезоне увеличить сбор овоще-бахчевой продукции и картофеля примерно до 2 миллионов тонн, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин."Последние несколько лет наш регион занимает первое место в России по выращиванию овощей. В этом сезоне планируем собрать более 2 миллионов тонн овоще-бахчевой продукции и картофеля, а это рост в 105 процентов", - написал он в Telegram. Губернатор уточнил, что с полей на торговые прилавки области и России в целом отправили уже 740 тысяч тонн овощей, уборочная кампания продолжается.Свои достижения и планы регион представил на всероссийской выставке "Золотая осень", которая в эти дни проходит в парке "Патриот" в Московской области. "На стенде Астраханской области представлено всё наше гастрономическое изобилие - от овощных консервов до рыбных деликатесов. Желаю астраханской делегации успешной работы и достойной оценки труда!", - отметил Бабушкин.Он добавил, что астраханские фермеры вкладывают в развитие своих хозяйств не только немалые силы и средства, но и душу. Со своей стороны, правительство региона старается поддерживать их финансово - предлагает участие в различных программах и грантовых конкурсах. Господдержка позволяет приобретать оборудование, технику, семена и животных, компенсировать затраты.

https://ria.ru/20220928/rybalka-1820176960.html

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, игорь бабушкин, астраханская область, золотая осень (выставка)