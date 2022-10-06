https://ria.ru/20221006/ovchinskiy-1821834698.html
В Москве разработали комплекс по производству сырья для утепления труб
В Москве разработали комплекс по производству сырья для утепления труб - РИА Новости, 06.10.2022
В Москве разработали комплекс по производству сырья для утепления труб
Московская компания разработала импортозамещающее оборудование для изготовления сырья для утепления труб и сэндвич-панелей, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T07:18
2022-10-06T07:18
2022-10-06T07:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Московская компания разработала импортозамещающее оборудование для изготовления сырья для утепления труб и сэндвич-панелей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Задача по замене импортных товаров и оборудования аналогами отечественного производства остается одной из самых актуальных в Москве. В рамках этой работы столичная компания создала комплекс по изготовлению собственного сырья для утепления труб и сэндвич-панелей. Примечательно, что стоимость новой установки почти в четыре раза ниже, чем у иностранных поставщиков", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Глава департамента отметил, что ежедневно один новый комплекс способен производить около восьми тонн полиола – сырья, используемого для утепления труб в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также на предприятиях нефтегазового комплекса.Компания "Полимер-Комплекс" с 1989 года производит заливочные машины высокого давления, которые применяются для изготовления строительных панелей, теплоизолированных труб, сэндвич-панелей, автомобильных комплектующих, холодильников, ортопедического оборудования и других устройств."Новый комплекс позволяет сделать производство более гибким. Заводы сами смогут корректировать необходимую рецептуру и конечные свойства полиола, ориентируясь на собственный парк оборудования. Теперь предприятиям не придется переплачивать иностранным поставщикам - при установке нового комплекса крупные заводы смогут экономить порядка 50 миллионов рублей в год", – отметил заместитель директора компании "Полимер-Комплекс" Валерий Тимохин.
https://ria.ru/20220930/datchiki-1820462327.html
https://ria.ru/20221005/moskva-1821340180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Владислав Овчинский, Москва
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Московская компания разработала импортозамещающее оборудование для изготовления сырья для утепления труб и сэндвич-панелей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Задача по замене импортных товаров и оборудования аналогами отечественного производства остается одной из самых актуальных в Москве. В рамках этой работы столичная компания создала комплекс по изготовлению собственного сырья для утепления труб и сэндвич-панелей. Примечательно, что стоимость новой установки почти в четыре раза ниже, чем у иностранных поставщиков", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский
.
Глава департамента отметил, что ежедневно один новый комплекс способен производить около восьми тонн полиола – сырья, используемого для утепления труб в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также на предприятиях нефтегазового комплекса.
Компания "Полимер-Комплекс" с 1989 года производит заливочные машины высокого давления, которые применяются для изготовления строительных панелей, теплоизолированных труб, сэндвич-панелей, автомобильных комплектующих, холодильников, ортопедического оборудования и других устройств.
"Новый комплекс позволяет сделать производство более гибким. Заводы сами смогут корректировать необходимую рецептуру и конечные свойства полиола, ориентируясь на собственный парк оборудования. Теперь предприятиям не придется переплачивать иностранным поставщикам - при установке нового комплекса крупные заводы смогут экономить порядка 50 миллионов рублей в год", – отметил заместитель директора компании "Полимер-Комплекс" Валерий Тимохин.