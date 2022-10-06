https://ria.ru/20221006/ovchinskiy-1821834698.html

В Москве разработали комплекс по производству сырья для утепления труб

В Москве разработали комплекс по производству сырья для утепления труб - РИА Новости, 06.10.2022

В Москве разработали комплекс по производству сырья для утепления труб

Московская компания разработала импортозамещающее оборудование для изготовления сырья для утепления труб и сэндвич-панелей, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T07:18

2022-10-06T07:18

2022-10-06T07:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Московская компания разработала импортозамещающее оборудование для изготовления сырья для утепления труб и сэндвич-панелей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Задача по замене импортных товаров и оборудования аналогами отечественного производства остается одной из самых актуальных в Москве. В рамках этой работы столичная компания создала комплекс по изготовлению собственного сырья для утепления труб и сэндвич-панелей. Примечательно, что стоимость новой установки почти в четыре раза ниже, чем у иностранных поставщиков", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Глава департамента отметил, что ежедневно один новый комплекс способен производить около восьми тонн полиола – сырья, используемого для утепления труб в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также на предприятиях нефтегазового комплекса.Компания "Полимер-Комплекс" с 1989 года производит заливочные машины высокого давления, которые применяются для изготовления строительных панелей, теплоизолированных труб, сэндвич-панелей, автомобильных комплектующих, холодильников, ортопедического оборудования и других устройств."Новый комплекс позволяет сделать производство более гибким. Заводы сами смогут корректировать необходимую рецептуру и конечные свойства полиола, ориентируясь на собственный парк оборудования. Теперь предприятиям не придется переплачивать иностранным поставщикам - при установке нового комплекса крупные заводы смогут экономить порядка 50 миллионов рублей в год", – отметил заместитель директора компании "Полимер-Комплекс" Валерий Тимохин.

https://ria.ru/20220930/datchiki-1820462327.html

https://ria.ru/20221005/moskva-1821340180.html

москва

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владислав овчинский, москва