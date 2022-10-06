https://ria.ru/20221006/otsrochka-1821873067.html

Путин уточнил указ об отсрочке от службы по мобилизации для учащихся

Путин уточнил указ об отсрочке от службы по мобилизации для учащихся - РИА Новости, 06.10.2022

Путин уточнил указ об отсрочке от службы по мобилизации для учащихся

Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в условия для оформления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Документ опубликован на портале... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T08:44

2022-10-06T08:44

2022-10-06T10:04

частичная мобилизация в россии

владимир путин

россия

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в условия для оформления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Документ опубликован на портале правовой информации.Согласно указу, отсрочка предоставляется впервые получающим образование соответствующего уровня по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучениям. Такое право есть также у студентов, аспирантов и ординаторов, обучающихся по аккредитованным государством программам среднего и высшего профессионального образования.Кроме того, основанием для отсрочки послужит обучение в организациях, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров, а также в духовных образовательных организациях.Указ вступил в силу с даты подписания — 5 октября — и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года, когда был опубликован президентский указ о частичной мобилизации.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, владимир путин, россия, навигатор абитуриента