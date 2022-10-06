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Путин уточнил указ об отсрочке от службы по мобилизации для учащихся
Путин уточнил указ об отсрочке от службы по мобилизации для учащихся - РИА Новости, 06.10.2022
Путин уточнил указ об отсрочке от службы по мобилизации для учащихся
Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в условия для оформления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Документ опубликован на портале... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T08:44
2022-10-06T08:44
2022-10-06T10:04
частичная мобилизация в россии
владимир путин
россия
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в условия для оформления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Документ опубликован на портале правовой информации.Согласно указу, отсрочка предоставляется впервые получающим образование соответствующего уровня по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучениям. Такое право есть также у студентов, аспирантов и ординаторов, обучающихся по аккредитованным государством программам среднего и высшего профессионального образования.Кроме того, основанием для отсрочки послужит обучение в организациях, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров, а также в духовных образовательных организациях.Указ вступил в силу с даты подписания — 5 октября — и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года, когда был опубликован президентский указ о частичной мобилизации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, владимир путин, россия, навигатор абитуриента
Частичная мобилизация в России, Владимир Путин, Россия, Навигатор абитуриента
08:44 06.10.2022 (обновлено: 10:04 06.10.2022)
Путин уточнил указ об отсрочке от службы по мобилизации для учащихся
Президент Путин подписал указ об изменениях в предоставлении отсрочки от призыва
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в условия для оформления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Документ опубликован на портале
правовой информации.
Согласно указу, отсрочка предоставляется впервые получающим образование соответствующего уровня по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучениям. Такое право есть также у студентов, аспирантов и ординаторов, обучающихся по аккредитованным государством программам среднего и высшего профессионального образования.
Кроме того, основанием для отсрочки послужит обучение в организациях, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров, а также в духовных образовательных организациях.
Указ вступил в силу с даты подписания — 5 октября — и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года, когда был опубликован президентский указ о частичной мобилизации.