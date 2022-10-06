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В Италии десять человек отравились ядовитой мандрагорой - РИА Новости, 06.10.2022
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В Италии десять человек отравились ядовитой мандрагорой
В Италии десять человек отравились ядовитой мандрагорой - РИА Новости, 06.10.2022
В Италии десять человек отравились ядовитой мандрагорой
Десять человек из города Поццуоли под Неаполем попали в больницу после того, как съели ядовитую мандрагору, сообщает итальянское издание Corriere della Sera. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T22:42
2022-10-06T23:57
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италия
происшествия
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РИМ, 6 окт — РИА Новости. Десять человек из города Поццуоли под Неаполем попали в больницу после того, как съели ядовитую мандрагору, сообщает итальянское издание Corriere della Sera.Предположительно, растение попало к ним на стол под видом шпината.Один из отравившихся находится в тяжелом состоянии. Пострадавшие жаловались на галлюцинации, боль в животе и резкое ухудшение самочувствия, что заставило их обратиться за специализированной помощью. Местная медицинская служба предупредила сотрудников скорых о возможности прибытия новых больных.Как пишет неаполитанское издание Il Mattino, пострадавшим от 12 до 85 лет. Это две семьи, которые могли приобрести зелень в небольших несетевых магазинчиках неподалеку от дома.Расследованием обстоятельств массового отравления занялись карабинеры, которые изъяли несколько партий зелени в магазинах Неаполя. Правоохранителям предстоит отследить цепочку поставок, чтобы обнаружить потенциально опасные партии.
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в мире, неаполь, италия, происшествия
В мире, Неаполь, Италия, Происшествия
22:42 06.10.2022 (обновлено: 23:57 06.10.2022)
 
В Италии десять человек отравились ядовитой мандрагорой

Corriere della Sera: в Италии десять человек отравились, съев мандрагору вместо шпината

CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in ItalyАвтомобили скорой помощи, Италия
Автомобили скорой помощи, Италия - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in Italy
Автомобили скорой помощи, Италия. Архивное фото
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РИМ, 6 окт — РИА Новости. Десять человек из города Поццуоли под Неаполем попали в больницу после того, как съели ядовитую мандрагору, сообщает итальянское издание Corriere della Sera.
Предположительно, растение попало к ним на стол под видом шпината.
Один из отравившихся находится в тяжелом состоянии. Пострадавшие жаловались на галлюцинации, боль в животе и резкое ухудшение самочувствия, что заставило их обратиться за специализированной помощью. Местная медицинская служба предупредила сотрудников скорых о возможности прибытия новых больных.
Как пишет неаполитанское издание Il Mattino, пострадавшим от 12 до 85 лет. Это две семьи, которые могли приобрести зелень в небольших несетевых магазинчиках неподалеку от дома.
Расследованием обстоятельств массового отравления занялись карабинеры, которые изъяли несколько партий зелени в магазинах Неаполя. Правоохранителям предстоит отследить цепочку поставок, чтобы обнаружить потенциально опасные партии.
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