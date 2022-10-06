https://ria.ru/20221006/otravlenie-1822100564.html

В Италии десять человек отравились ядовитой мандрагорой

В Италии десять человек отравились ядовитой мандрагорой - РИА Новости, 06.10.2022

В Италии десять человек отравились ядовитой мандрагорой

Десять человек из города Поццуоли под Неаполем попали в больницу после того, как съели ядовитую мандрагору, сообщает итальянское издание Corriere della Sera. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T22:42

2022-10-06T22:42

2022-10-06T23:57

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неаполь

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РИМ, 6 окт — РИА Новости. Десять человек из города Поццуоли под Неаполем попали в больницу после того, как съели ядовитую мандрагору, сообщает итальянское издание Corriere della Sera.Предположительно, растение попало к ним на стол под видом шпината.Один из отравившихся находится в тяжелом состоянии. Пострадавшие жаловались на галлюцинации, боль в животе и резкое ухудшение самочувствия, что заставило их обратиться за специализированной помощью. Местная медицинская служба предупредила сотрудников скорых о возможности прибытия новых больных.Как пишет неаполитанское издание Il Mattino, пострадавшим от 12 до 85 лет. Это две семьи, которые могли приобрести зелень в небольших несетевых магазинчиках неподалеку от дома.Расследованием обстоятельств массового отравления занялись карабинеры, которые изъяли несколько партий зелени в магазинах Неаполя. Правоохранителям предстоит отследить цепочку поставок, чтобы обнаружить потенциально опасные партии.

https://ria.ru/20220628/otravlenie-1798602650.html

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в мире, неаполь, италия, происшествия