https://ria.ru/20221006/opek-1821979541.html

Китайцы пришли в восторг от решения ОПЕК+ по добыче нефти

Китайцы пришли в восторг от решения ОПЕК+ по добыче нефти - РИА Новости, 06.10.2022

Китайцы пришли в восторг от решения ОПЕК+ по добыче нефти

Читатели китайского портала "Гуаньча" обрадовались решению ОПЕК+ снизить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, так как оно посылает сильный сигнал США. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:51

2022-10-06T14:51

2022-10-06T15:20

в мире

экономика

цены на нефть

сша

америка

ближний восток

опек

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" обрадовались решению ОПЕК+ снизить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, так как оно посылает сильный сигнал США.Комментаторы уверены, что крупнейшее сокращение с начала пандемии коронавируса, эквивалентное примерно двум процентам мирового спроса на черное золото, демонстрирует неспособность Вашингтона контролировать действия государств по всему миру."ОПЕК объявила миру, что не все решается Америкой. Нельзя постоянно подчиняться чужой воле! У нефтедобывающих стран нет обязательств помогать Байдену и компании выигрывать промежуточные выборы, у них есть свои национальные интересы!" — считает пользователь с никнеймом "Парча из Цзянчэна"."Скоро промежуточные выборы в США. Старика Джо уже сильно беспокоят цены на черное золото…" — напомнил комментатор "Опираясь на дерево, слушаю родник"."Красота, как будто наблюдаешь, как Америка ест грязь", — заметил "Статист"."Эта новость показывает, что способность Америки контролировать мир резко ухудшилась, в будущем в их двери постучится еще больше кредиторов", — написал ххх9988."Больше всего ОПЕК волнует следующее: если потолок цен на российскую нефть в этот раз удастся установить, то следующим шагом будет ограничение цен на все топливо ОПЕК+! Мир ясно видит волчьи амбиции США…" — заявил guan_16596877471073."Во-первых, это показывает, что экономический спад действительно существует и США не могут его утаить. Во-вторых, это демонстрирует, что Ближний Восток скрыто поддерживает Москву, ведь повышение цен на нефть выгодно российской экономике и дает ей возможность использовать энергию для достижения политических целей", — отметил rdp1981.Накануне страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники сделки.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221006/opek-1821953563.html

https://ria.ru/20221006/neft-1821863421.html

https://ria.ru/20221006/kritika-1821854110.html

сша

америка

ближний восток

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, экономика, цены на нефть, сша, америка, ближний восток, опек