Рейтинг@Mail.ru
ЕС и США пытаются деструктивно повлиять на ОПЕК, заявил Песков - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/opek-1821953563.html
ЕС и США пытаются деструктивно повлиять на ОПЕК, заявил Песков
ЕС и США пытаются деструктивно повлиять на ОПЕК, заявил Песков - РИА Новости, 06.10.2022
ЕС и США пытаются деструктивно повлиять на ОПЕК, заявил Песков
Ряд стран ЕС и США пытаются деструктивно влиять на ОПЕК своими абсурдными решениями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:25
2022-10-06T13:31
сша
евросоюз
опек
в мире
цены на нефть
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821736828_0:0:3120:1755_1920x0_80_0_0_8b8a5164198593fa9da596fa9bdffc2e.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ряд стран ЕС и США пытаются деструктивно влиять на ОПЕК своими абсурдными решениями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В этой ситуации речь идет не о солидарности с какой-то отдельной страной. Все заинтересованы, чтобы рынки были стабильными, и, конечно, очень многие страны понимают абсурдность резких решений, которые обдумываются в настоящий момент в Евросоюзе, которые подстрекаются Соединенными Штатами относительно введения потолков цен, что способно внести очень деструктивное влияние в будущие горизонты энергетических рынков и навредить практически всем государствам", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Москве относятся к критическим заявлениям Белого дома относительно решения ОПЕК+ о сокращении добычи.
https://ria.ru/20221006/opek-1821950406.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821736828_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_4ea542b049864ca669bab90dad950eaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, евросоюз, опек, в мире, цены на нефть, россия, москва
США, Евросоюз, ОПЕК, В мире, Цены на нефть, Россия, Москва
13:25 06.10.2022 (обновлено: 13:31 06.10.2022)
 
ЕС и США пытаются деструктивно повлиять на ОПЕК, заявил Песков

Песков: страны ЕС и США пытаются деструктивно повлиять на ОПЕК абсурдными решениями

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ряд стран ЕС и США пытаются деструктивно влиять на ОПЕК своими абсурдными решениями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В этой ситуации речь идет не о солидарности с какой-то отдельной страной. Все заинтересованы, чтобы рынки были стабильными, и, конечно, очень многие страны понимают абсурдность резких решений, которые обдумываются в настоящий момент в Евросоюзе, которые подстрекаются Соединенными Штатами относительно введения потолков цен, что способно внести очень деструктивное влияние в будущие горизонты энергетических рынков и навредить практически всем государствам", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Москве относятся к критическим заявлениям Белого дома относительно решения ОПЕК+ о сокращении добычи.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 13:17
В Кремле прокомментировали решения ОПЕК+
 
СШАЕвросоюзОПЕКВ миреЦены на нефтьРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала