https://ria.ru/20221006/opek-1821953563.html

ЕС и США пытаются деструктивно повлиять на ОПЕК, заявил Песков

ЕС и США пытаются деструктивно повлиять на ОПЕК, заявил Песков - РИА Новости, 06.10.2022

ЕС и США пытаются деструктивно повлиять на ОПЕК, заявил Песков

Ряд стран ЕС и США пытаются деструктивно влиять на ОПЕК своими абсурдными решениями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:25

2022-10-06T13:25

2022-10-06T13:31

сша

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ряд стран ЕС и США пытаются деструктивно влиять на ОПЕК своими абсурдными решениями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."В этой ситуации речь идет не о солидарности с какой-то отдельной страной. Все заинтересованы, чтобы рынки были стабильными, и, конечно, очень многие страны понимают абсурдность резких решений, которые обдумываются в настоящий момент в Евросоюзе, которые подстрекаются Соединенными Штатами относительно введения потолков цен, что способно внести очень деструктивное влияние в будущие горизонты энергетических рынков и навредить практически всем государствам", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Москве относятся к критическим заявлениям Белого дома относительно решения ОПЕК+ о сокращении добычи.

https://ria.ru/20221006/opek-1821950406.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, евросоюз, опек, в мире, цены на нефть, россия, москва