13:25 06.10.2022 (обновлено: 13:31 06.10.2022)
ЕС и США пытаются деструктивно повлиять на ОПЕК, заявил Песков
Песков: страны ЕС и США пытаются деструктивно повлиять на ОПЕК абсурдными решениями
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ряд стран ЕС и США пытаются деструктивно влиять на ОПЕК своими абсурдными решениями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В этой ситуации речь идет не о солидарности с какой-то отдельной страной. Все заинтересованы, чтобы рынки были стабильными, и, конечно, очень многие страны понимают абсурдность резких решений, которые обдумываются в настоящий момент в Евросоюзе, которые подстрекаются Соединенными Штатами относительно введения потолков цен, что способно внести очень деструктивное влияние в будущие горизонты энергетических рынков и навредить практически всем государствам", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Москве относятся к критическим заявлениям Белого дома относительно решения ОПЕК+ о сокращении добычи.
Вчера, 13:17В Кремле прокомментировали решения ОПЕК+