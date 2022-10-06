https://ria.ru/20221006/opek-1821950406.html
В Кремле прокомментировали решения ОПЕК+
В Кремле прокомментировали решения ОПЕК+ - РИА Новости, 06.10.2022
В Кремле прокомментировали решения ОПЕК+
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о решениях ОПЕК+, заявил, что это ответственная организация, которая выступает за стабилизацию на... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:17
2022-10-06T13:17
2022-10-06T13:23
опек
в мире
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о решениях ОПЕК+, заявил, что это ответственная организация, которая выступает за стабилизацию на мировых энергетических рынках."ОПЕК и формат ОПЕК+ - это структура, которая неоднократно подтвердила себя как очень ответственная структура, которая отвечает за стабильность на мировых энергетических рынках. Поэтому, конечно, те решения, которые были приняты, они как раз направлены на стабилизацию нефтяного рынка", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221006/bayden-1821862100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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опек, в мире, дмитрий песков, россия
ОПЕК, В мире, Дмитрий Песков, Россия
13:17 06.10.2022 (обновлено: 13:23 06.10.2022)
В Кремле прокомментировали решения ОПЕК+
Песков: решения ОПЕК+ направлены на стабилизацию на мировых рынках