https://ria.ru/20221006/opek-1821950406.html

В Кремле прокомментировали решения ОПЕК+

В Кремле прокомментировали решения ОПЕК+ - РИА Новости, 06.10.2022

В Кремле прокомментировали решения ОПЕК+

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о решениях ОПЕК+, заявил, что это ответственная организация, которая выступает за стабилизацию на... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:17

2022-10-06T13:17

2022-10-06T13:23

опек

в мире

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о решениях ОПЕК+, заявил, что это ответственная организация, которая выступает за стабилизацию на мировых энергетических рынках."ОПЕК и формат ОПЕК+ - это структура, которая неоднократно подтвердила себя как очень ответственная структура, которая отвечает за стабильность на мировых энергетических рынках. Поэтому, конечно, те решения, которые были приняты, они как раз направлены на стабилизацию нефтяного рынка", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221006/bayden-1821862100.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

опек, в мире, дмитрий песков, россия