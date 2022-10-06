https://ria.ru/20221006/ogranicheniya-1821937882.html

ЕС распространил санкции на Запорожскую и Херсонскую области

ЕС распространил санкции на Запорожскую и Херсонскую области - РИА Новости, 06.10.2022

ЕС распространил санкции на Запорожскую и Херсонскую области

Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций против РФ распространил действие ограничений в отношении Донецкой и Луганской народных республик на Запорожскую и... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:41

2022-10-06T12:41

2022-10-06T13:06

санкции в отношении россии

херсонская область

запорожская область

евросоюз

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций против РФ распространил действие ограничений в отношении Донецкой и Луганской народных республик на Запорожскую и Херсонскую области, следует из заявления на сайте Совета ЕС."Совет также принял решение, что с сегодняшнего дня географический охват ограничений... включая, в частности, запрет на импорт товаров с неконтролируемых властями (Украины) территорий Донецкой и Луганской народных республик будет распространен на неконтролируемые территории Запорожской и Херсонской областей", - говорится в заявлении.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.В РФ не раз заявляли, что принятие новых регионов в состав РФ прошло в строгом соответствии с международным правом.

https://ria.ru/20221006/ekonomika-1821920795.html

херсонская область

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкции в отношении россии, херсонская область , запорожская область, евросоюз