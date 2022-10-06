https://ria.ru/20221006/ogranicheniya-1821937882.html
ЕС распространил санкции на Запорожскую и Херсонскую области
ЕС распространил санкции на Запорожскую и Херсонскую области - РИА Новости, 06.10.2022
ЕС распространил санкции на Запорожскую и Херсонскую области
Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций против РФ распространил действие ограничений в отношении Донецкой и Луганской народных республик на Запорожскую и... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:41
2022-10-06T12:41
2022-10-06T13:06
санкции в отношении россии
херсонская область
запорожская область
евросоюз
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций против РФ распространил действие ограничений в отношении Донецкой и Луганской народных республик на Запорожскую и Херсонскую области, следует из заявления на сайте Совета ЕС."Совет также принял решение, что с сегодняшнего дня географический охват ограничений... включая, в частности, запрет на импорт товаров с неконтролируемых властями (Украины) территорий Донецкой и Луганской народных республик будет распространен на неконтролируемые территории Запорожской и Херсонской областей", - говорится в заявлении.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.В РФ не раз заявляли, что принятие новых регионов в состав РФ прошло в строгом соответствии с международным правом.
https://ria.ru/20221006/ekonomika-1821920795.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, херсонская область , запорожская область, евросоюз
Санкции в отношении России, Херсонская область , Запорожская область, Евросоюз
12:41 06.10.2022 (обновлено: 13:06 06.10.2022)
ЕС распространил санкции на Запорожскую и Херсонскую области
Евросоюз распространил санкции против ДНР и ЛНР на Запорожскую и Херсонскую области