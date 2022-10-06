Покоритель волн, Бэтмен и акулы-няньки: лучшие фото подводного мира
Абсолютным победителем конкурса стал Бен Туар (Ben Thouard), который приоткрыл для зрителей невидимую сторону серфинга. На его снимке человек борется с гигантской волной Теахупоо на Таити.
Абсолютным победителем конкурса стал Бен Туар (Ben Thouard), который приоткрыл для зрителей невидимую сторону серфинга. На его снимке человек борется с гигантской волной Теахупоо на Таити.
Второе место жюри отдало Кэтрин Лу (Katherine Lu) за фото одеяло-осьминога, встречающегося в природе чрезвычайно редко. Щупальца этого парящего моллюска образуют своеобразный плащ. Поистине Бэтмен из глубины океана.
Второе место жюри отдало Кэтрин Лу (Katherine Lu) за фото одеяло-осьминога, встречающегося в природе чрезвычайно редко. Щупальца этого парящего моллюска образуют своеобразный плащ. Поистине Бэтмен из глубины океана.
Третий по значимости приз конкурса получила Брук Питерсон (Brook Peterson), которая сумела сфотографировать ныряющего с прибрежной нефтяной вышки баклана.
Третий по значимости приз конкурса получила Брук Питерсон (Brook Peterson), которая сумела сфотографировать ныряющего с прибрежной нефтяной вышки баклана.
Лучшей в категории "Пятьдесят саженей для женщин" признали серию снимков Брук Пайк (Brooke Pyke). Взгляните только, с каким интересом морской львенок изучает собственное отражение в объективе фотокамеры.
Лучшей в категории "Пятьдесят саженей для женщин" признали серию снимков Брук Пайк (Brooke Pyke). Взгляните только, с каким интересом морской львенок изучает собственное отражение в объективе фотокамеры.
Тин Нгуен (Thien Nguyen), чья работа посвящена сохранению мангровых лесов во Вьетнаме, вышел в финал в категории "Human Connection Award: Люди и планета-океан".
Тин Нгуен (Thien Nguyen), чья работа посвящена сохранению мангровых лесов во Вьетнаме, вышел в финал в категории "Human Connection Award: Люди и планета-океан".
Семейный портрет стаи гринд принес Рафаэлю Фернандесу Кабальеро (Rafael Fernandez Caballero) первое место в категории "Дикая природа".
Семейный портрет стаи гринд принес Рафаэлю Фернандесу Кабальеро (Rafael Fernandez Caballero) первое место в категории "Дикая природа".
Живописный снимок Северного моря, сделанный Майком Спенсером (Mike Spencer), признали лучшим в категории "Изобразительное искусство".
Живописный снимок Северного моря, сделанный Майком Спенсером (Mike Spencer), признали лучшим в категории "Изобразительное искусство".
В категории "Охрана окружающей среды" победил Саймон Лоренц (Simon Lorenz) со снимком морской черепахи, запутавшейся в мусоре.
В категории "Охрана окружающей среды" победил Саймон Лоренц (Simon Lorenz) со снимком морской черепахи, запутавшейся в мусоре.
Розовый скат, плывущий среди стаи рыб-знаменосцев, покорил не только фотографа Андреаса Шмида (Andreas Schmid), но и жюри. Второе место в категории "Охрана окружающей среды".
Розовый скат, плывущий среди стаи рыб-знаменосцев, покорил не только фотографа Андреаса Шмида (Andreas Schmid), но и жюри. Второе место в категории "Охрана окружающей среды".
Фотограф Том Сент-Джордж (Tom St George), вслед за дайвером заглянувший древнюю в подводную пещеру, создал лучшую работу в категории "Приключение".
Фотограф Том Сент-Джордж (Tom St George), вслед за дайвером заглянувший древнюю в подводную пещеру, создал лучшую работу в категории "Приключение".
У лиственных морских драконов воспитанием потомства занимается самец. Матти Смит (Matty Smith) проследил за одним из них. Фото отобрали в финал конкурса в категории "Портфолио".
У лиственных морских драконов воспитанием потомства занимается самец. Матти Смит (Matty Smith) проследил за одним из них. Фото отобрали в финал конкурса в категории "Портфолио".
В категории "Человеческие связи: люди и планета" победили фотограф Стив Вудс (Steve Woods), его подруга-дайвер и кашалот, который не прочь поплавать в компании.
В категории "Человеческие связи: люди и планета" победили фотограф Стив Вудс (Steve Woods), его подруга-дайвер и кашалот, который не прочь поплавать в компании.
Работа россиянина Дмитрия Коха заняла третье место в категории "Охрана окружающей среды". Белые медведи обживают дом на заброшенной метеостанции на острове Колючин.
Работа россиянина Дмитрия Коха заняла третье место в категории "Охрана окружающей среды". Белые медведи обживают дом на заброшенной метеостанции на острове Колючин.
А победителем в категории "Охрана окружающей среды" стал Николя Реми (Nicolas Remy) со снимком акул-нянек с острова Фиш-Рок.
А победителем в категории "Охрана окружающей среды" стал Николя Реми (Nicolas Remy) со снимком акул-нянек с острова Фиш-Рок.
Мартину Броену (Martin Broen) и его герою — и гигантскому синему крабу — досталось второе место в категории "Дикая природа".
Мартину Броену (Martin Broen) и его герою — и гигантскому синему крабу — досталось второе место в категории "Дикая природа".