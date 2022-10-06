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Покоритель волн, Бэтмен и акулы-няньки: лучшие фото подводного мира - РИА Новости, 06.10.2022
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Покоритель волн, Бэтмен и акулы-няньки: лучшие фото подводного мира
Покоритель волн, Бэтмен и акулы-няньки: лучшие фото подводного мира - РИА Новости, 06.10.2022
Покоритель волн, Бэтмен и акулы-няньки: лучшие фото подводного мира
Стали известны имена победителей конкурса Ocean Photographer of the Year за 2022 год. В число призеров попал и российский фотограф. Впечатляющие работы... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:07
2022-10-06T12:08
фото
природа
тихий океан
вьетнам
северное море
фото - туризм
впечатления - туризм
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Стали известны имена победителей конкурса Ocean Photographer of the Year за 2022 год. В число призеров попал и российский фотограф. Впечатляющие работы лауреатов — в галерее Ria.ru.
тихий океан
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РИА Новости
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5
4.7
96
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фото, фото, природа, тихий океан, вьетнам, северное море, фото - туризм, впечатления - туризм
Фото, природа, Тихий океан, Вьетнам, Северное море, Фото - Туризм, Впечатления - Туризм
12:07 06.10.2022 (обновлено: 12:08 06.10.2022)
 

Покоритель волн, Бэтмен и акулы-няньки: лучшие фото подводного мира

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Стали известны имена победителей конкурса Ocean Photographer of the Year за 2022 год. В число призеров попал и российский фотограф. Впечатляющие работы лауреатов — в галерее Ria.ru.
© Фото : Ben Thouard/2022 Ocean Photographer of the Year

Абсолютным победителем конкурса стал Бен Туар (Ben Thouard), который приоткрыл для зрителей невидимую сторону серфинга. На его снимке человек борется с гигантской волной Теахупоо на Таити.

Работа фотографа Ben Thouard, занявшая первое место в фотоконкурсе 2022 Ocean Photographer of the Year
1 из 15

Абсолютным победителем конкурса стал Бен Туар (Ben Thouard), который приоткрыл для зрителей невидимую сторону серфинга. На его снимке человек борется с гигантской волной Теахупоо на Таити.

© Фото : Ben Thouard/2022 Ocean Photographer of the Year
© Фото : Katherine Lu/2022 Ocean Photographer of the Year

Второе место жюри отдало Кэтрин Лу (Katherine Lu) за фото одеяло-осьминога, встречающегося в природе чрезвычайно редко. Щупальца этого парящего моллюска образуют своеобразный плащ. Поистине Бэтмен из глубины океана.

Работа фотографа Katherine Lu, занявшая второе место в фотоконкурсе 2022 Ocean Photographer of the Year
2 из 15

Второе место жюри отдало Кэтрин Лу (Katherine Lu) за фото одеяло-осьминога, встречающегося в природе чрезвычайно редко. Щупальца этого парящего моллюска образуют своеобразный плащ. Поистине Бэтмен из глубины океана.

© Фото : Katherine Lu/2022 Ocean Photographer of the Year
© Фото : Brook Peterson/2022 Ocean Photographer of the Year

Третий по значимости приз конкурса получила Брук Питерсон (Brook Peterson), которая сумела сфотографировать ныряющего с прибрежной нефтяной вышки баклана.

Работа фотографа Brook Peterson, занявшая третье место в фотоконкурсе 2022 Ocean Photographer of the Year
3 из 15

Третий по значимости приз конкурса получила Брук Питерсон (Brook Peterson), которая сумела сфотографировать ныряющего с прибрежной нефтяной вышки баклана.

© Фото : Brook Peterson/2022 Ocean Photographer of the Year
© Фото : Brooke Pyke/2022 Ocean Photographer of the Year

Лучшей в категории "Пятьдесят саженей для женщин" признали серию снимков Брук Пайк (Brooke Pyke). Взгляните только, с каким интересом морской львенок изучает собственное отражение в объективе фотокамеры.

Работа фотографа Brooke Pyke в категории Female Fifty Fathoms Award в фотоконкурсе 2022 Ocean Photographer of the Year
4 из 15

Лучшей в категории "Пятьдесят саженей для женщин" признали серию снимков Брук Пайк (Brooke Pyke). Взгляните только, с каким интересом морской львенок изучает собственное отражение в объективе фотокамеры.

© Фото : Brooke Pyke/2022 Ocean Photographer of the Year
© Фото : Thien Nguyen/2022 Ocean Photographer of the Year

Тин Нгуен (Thien Nguyen), чья работа посвящена сохранению мангровых лесов во Вьетнаме, вышел в финал в категории "Human Connection Award: Люди и планета-океан".

Работа фотографа Thien Nguyen, в категории Human Connection в фотоконкурсе 2022 Ocean Photographer of the Year
5 из 15

Тин Нгуен (Thien Nguyen), чья работа посвящена сохранению мангровых лесов во Вьетнаме, вышел в финал в категории "Human Connection Award: Люди и планета-океан".

© Фото : Thien Nguyen/2022 Ocean Photographer of the Year
© Фото : Rafael Fernandez Caballero/2022 Ocean Photographer of the Year

Семейный портрет стаи гринд принес Рафаэлю Фернандесу Кабальеро (Rafael Fernandez Caballero) первое место в категории "Дикая природа".

Работа фотографа Rafael Fernandez Caballero, занявшая первое место в категории Wildlife в фотоконкурсе 2022 Ocean Photographer of the Year
6 из 15

Семейный портрет стаи гринд принес Рафаэлю Фернандесу Кабальеро (Rafael Fernandez Caballero) первое место в категории "Дикая природа".

© Фото : Rafael Fernandez Caballero/2022 Ocean Photographer of the Year
© Фото : Michael Spencer/2022 Ocean Photographer of the Year

Живописный снимок Северного моря, сделанный Майком Спенсером (Mike Spencer), признали лучшим в категории "Изобразительное искусство".

Работа фотографа Michael Spencer, занявшая первое место в категории Fine Art в фотоконкурсе 2022 Ocean Photographer of the Year
7 из 15

Живописный снимок Северного моря, сделанный Майком Спенсером (Mike Spencer), признали лучшим в категории "Изобразительное искусство".

© Фото : Michael Spencer/2022 Ocean Photographer of the Year
© Фото : Simon Lorenz/2022 Ocean Photographer of the Year

В категории "Охрана окружающей среды" победил Саймон Лоренц (Simon Lorenz) со снимком морской черепахи, запутавшейся в мусоре.

Работа фотографа Simon Lorenz, занявшая первое место в категории Conservation (IMPACT) в фотоконкурсе 2022 Ocean Photographer of the Year
8 из 15

В категории "Охрана окружающей среды" победил Саймон Лоренц (Simon Lorenz) со снимком морской черепахи, запутавшейся в мусоре.

© Фото : Simon Lorenz/2022 Ocean Photographer of the Year
© Фото : Andreas Schmid/2022 Ocean Photographer of the Year

Розовый скат, плывущий среди стаи рыб-знаменосцев, покорил не только фотографа Андреаса Шмида (Andreas Schmid), но и жюри. Второе место в категории "Охрана окружающей среды".

Работа фотографа Andreas Schmid, занявшая второе место в категории Conservation (HOPE) в фотоконкурсе 2022 Ocean Photographer of the Year
9 из 15

Розовый скат, плывущий среди стаи рыб-знаменосцев, покорил не только фотографа Андреаса Шмида (Andreas Schmid), но и жюри. Второе место в категории "Охрана окружающей среды".

© Фото : Andreas Schmid/2022 Ocean Photographer of the Year
© Фото : Tom St George/2022 Ocean Photographer of the Year

Фотограф Том Сент-Джордж (Tom St George), вслед за дайвером заглянувший древнюю в подводную пещеру, создал лучшую работу в категории "Приключение".

Работа фотографа Tom St George, занявшая первое место в категории Приключение в фотоконкурсе 2022 Ocean Photographer of the Year
10 из 15

Фотограф Том Сент-Джордж (Tom St George), вслед за дайвером заглянувший древнюю в подводную пещеру, создал лучшую работу в категории "Приключение".

© Фото : Tom St George/2022 Ocean Photographer of the Year
© Фото : Matty Smith/2022 Ocean Photographer of the Year

У лиственных морских драконов воспитанием потомства занимается самец. Матти Смит (Matty Smith) проследил за одним из них. Фото отобрали в финал конкурса в категории "Портфолио".

Работа фотографа Matty Smith в категории Портфолио в фотоконкурсе 2022 Ocean Photographer of the Year
11 из 15

У лиственных морских драконов воспитанием потомства занимается самец. Матти Смит (Matty Smith) проследил за одним из них. Фото отобрали в финал конкурса в категории "Портфолио".

© Фото : Matty Smith/2022 Ocean Photographer of the Year
© Фото : Steve Woods/2022 Ocean Photographer of the Year

В категории "Человеческие связи: люди и планета" победили фотограф Стив Вудс (Steve Woods), его подруга-дайвер и кашалот, который не прочь поплавать в компании.

Работа фотографа Steve Woods, занявшая первое место в категории Human Connection в фотоконкурсе 2022 Ocean Photographer of the Year
12 из 15

В категории "Человеческие связи: люди и планета" победили фотограф Стив Вудс (Steve Woods), его подруга-дайвер и кашалот, который не прочь поплавать в компании.

© Фото : Steve Woods/2022 Ocean Photographer of the Year
© Фото : Dmitry Kokh/2022 Ocean Photographer of the Year

Работа россиянина Дмитрия Коха заняла третье место в категории "Охрана окружающей среды". Белые медведи обживают дом на заброшенной метеостанции на острове Колючин.

Работа российского фотографа Дмитрия Коха, занявшая третье место в категории Conservation (IMPACT) в фотоконкурсе 2022 Ocean Photographer of the Year
13 из 15

Работа россиянина Дмитрия Коха заняла третье место в категории "Охрана окружающей среды". Белые медведи обживают дом на заброшенной метеостанции на острове Колючин.

© Фото : Dmitry Kokh/2022 Ocean Photographer of the Year
© Фото : Nicolas Remy/2022 Ocean Photographer of the Year

А победителем в категории "Охрана окружающей среды" стал Николя Реми (Nicolas Remy) со снимком акул-нянек с острова Фиш-Рок.

Работа фотографа Nicolas Remy, занявшая первое место в категории Conservation (HOPE) в фотоконкурсе 2022 Ocean Photographer of the Year
14 из 15

А победителем в категории "Охрана окружающей среды" стал Николя Реми (Nicolas Remy) со снимком акул-нянек с острова Фиш-Рок.

© Фото : Nicolas Remy/2022 Ocean Photographer of the Year
© Фото : Martin Broen/2022 Ocean Photographer of the Year

Мартину Броену (Martin Broen) и его герою — и гигантскому синему крабу — досталось второе место в категории "Дикая природа".

Работа фотографа Martin Broen, занявшая второе место в категории Wildlife в фотоконкурсе 2022 Ocean Photographer of the Year
15 из 15

Мартину Броену (Martin Broen) и его герою — и гигантскому синему крабу — досталось второе место в категории "Дикая природа".

© Фото : Martin Broen/2022 Ocean Photographer of the Year
 
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