ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку снарядами натовского калибра
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку натовскими снарядами
Последствия обстрела Макеевки в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда снарядов калибром 155 миллиметров... 22.05 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Представительством также был зафиксирован обстрел Горловки. В 22.15 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметром по Калининскому району города.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.