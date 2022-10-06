https://ria.ru/20221006/obstrel-1822102018.html

ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 06.10.2022

ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T22:52

2022-10-06T22:52

2022-10-06T22:52

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

макеевка

донецкая народная республика

нато

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Представительством также был зафиксирован обстрел Горловки. В 22.15 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметром по Калининскому району города.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://radiosputnik.ria.ru/20221006/sergienko-1822100758.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

макеевка

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, макеевка, донецкая народная республика, нато, украина, вооруженные силы украины