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ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 06.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/obstrel-1822102018.html
ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 06.10.2022
ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T22:52
2022-10-06T22:52
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
макеевка
донецкая народная республика
нато
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Представительством также был зафиксирован обстрел Горловки. В 22.15 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметром по Калининскому району города.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://radiosputnik.ria.ru/20221006/sergienko-1822100758.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
макеевка
донецкая народная республика
украина
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в мире, горловка, макеевка, донецкая народная республика, нато, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
22:52 06.10.2022
 
ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку снарядами натовского калибра

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку натовскими снарядами

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Макеевки в ДНР
Последствия обстрела Макеевки в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Макеевки в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда снарядов калибром 155 миллиметров... 22.05 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Представительством также был зафиксирован обстрел Горловки. В 22.15 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметром по Калининскому району города.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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