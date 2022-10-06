Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 21 снаряд натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ работает на месте обстрела ВСУ в Донецке
Сотрудник Следственного комитета РФ работает на месте обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час выпустили по Донецку 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.30 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 19.45 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 20.05 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 20.25 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.