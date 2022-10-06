https://ria.ru/20221006/obstrel-1822084513.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 06.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска менее чем за час выпустили по Донецку 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T20:57

2022-10-06T20:57

2022-10-06T20:57

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час выпустили по Донецку 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.30 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 19.45 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 20.05 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 20.25 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221006/kiev-1822083126.html

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина, сцкк, нато