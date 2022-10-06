https://ria.ru/20221006/obstrel-1822071985.html

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 06.10.2022

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили в четверг по Донецку еще 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T19:42

2022-10-06T19:42

2022-10-06T19:42

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

красногоровка

кировский район

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили в четверг по Донецку еще 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.20 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 18.25 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.10 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

красногоровка

кировский район

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в мире, донецк (днр), красногоровка, кировский район, сцкк, нато