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Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 20 снарядов - РИА Новости, 06.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/obstrel-1822059854.html
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 20 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 20 снарядов - РИА Новости, 06.10.2022
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 20 снарядов
Украинские войска за полтора часа выпустили по Донецку и Макеевке 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает в четверг представительство ДНР в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T18:59
2022-10-06T18:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
украина
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили по Донецку и Макеевке 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.50 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.35 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 18.00 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 18.20 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Представительством также был зафиксирован обстрел Горловки. В 16.40 по Никитовскому району города украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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в мире, донецк (днр), макеевка, украина, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Макеевка, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
18:59 06.10.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 20 снарядов

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 20 натовских снарядов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили по Донецку и Макеевке 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.50 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.35 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 18.00 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 18.20 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
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Представительством также был зафиксирован обстрел Горловки. В 16.40 по Никитовскому району города украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Ударили по гостинице и жилым домам: ВСУ обстреляли центр Донецка
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Ворошиловский район Донецка подвергся артиллерийской атаке со стороны ВСУ ранним утром.

Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке
1 из 10

Ворошиловский район Донецка подвергся артиллерийской атаке со стороны ВСУ ранним утром.

© РИА Новости
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Район обстреляли дважды, выпустив по нему пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

Женщина возле машины МЧС, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке
2 из 10

Район обстреляли дважды, выпустив по нему пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

© РИА Новости
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Под обстрел попала гостиница Park Inn.

Здание гостиницы Park Inn by Radisson Donetsk, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
3 из 10

Под обстрел попала гостиница Park Inn.

© РИА Новости
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Оперативная группа представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК зафиксировала также повреждения нескольких жилых домов и школы.

Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке
4 из 10

Оперативная группа представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК зафиксировала также повреждения нескольких жилых домов и школы.

© РИА Новости
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Место происшествия осмотрели следователи и опросили свидетелей.

Помещение Донецкого республиканского экоголо-натуралистического центра, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
5 из 10

Место происшествия осмотрели следователи и опросили свидетелей.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Специалисты нашли фрагмент боеприпаса, которым был нанесен удар.

Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке
6 из 10

Специалисты нашли фрагмент боеприпаса, которым был нанесен удар.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Предположительно, это осколок от снаряда калибром 155 миллиметров.

Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке
7 из 10

Предположительно, это осколок от снаряда калибром 155 миллиметров.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Обстрелянный дом в Донецке.

Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке
8 из 10

Обстрелянный дом в Донецке.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Найденный снаряд направят на экспертизу.

Здание Донецкого республиканского экоголо-натуралистического центра, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
9 из 10

Найденный снаряд направят на экспертизу.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Гостиница Park Inn by Radisson Donetsk после обстрела.

Здание гостиницы Park Inn by Radisson Donetsk, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
10 из 10

Гостиница Park Inn by Radisson Donetsk после обстрела.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Ворошиловский район Донецка подвергся артиллерийской атаке со стороны ВСУ ранним утром.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Район обстреляли дважды, выпустив по нему пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Под обстрел попала гостиница Park Inn.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Оперативная группа представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК зафиксировала также повреждения нескольких жилых домов и школы.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Место происшествия осмотрели следователи и опросили свидетелей.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Специалисты нашли фрагмент боеприпаса, которым был нанесен удар.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Предположительно, это осколок от снаряда калибром 155 миллиметров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Обстрелянный дом в Донецке.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Найденный снаряд направят на экспертизу.

© РИА Новости
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10 из 10

Гостиница Park Inn by Radisson Donetsk после обстрела.

© РИА Новости
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)МакеевкаУкраинаНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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