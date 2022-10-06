https://ria.ru/20221006/obstrel-1822059854.html
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 20 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 20 снарядов - РИА Новости, 06.10.2022
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 20 снарядов
Украинские войска за полтора часа выпустили по Донецку и Макеевке 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает в четверг представительство ДНР в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T18:59
2022-10-06T18:59
2022-10-06T18:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
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нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили по Донецку и Макеевке 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.50 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.35 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 18.00 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 18.20 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Представительством также был зафиксирован обстрел Горловки. В 16.40 по Никитовскому району города украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://radiosputnik.ria.ru/20221006/himars-1822047295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецк (днр), макеевка, украина, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Макеевка, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 20 снарядов
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 20 натовских снарядов