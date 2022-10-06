https://ria.ru/20221006/obstrel-1821942000.html

ВСУ бьют по ДНР в основном натовскими снарядами, заявили в Народной милиции

ВСУ бьют по ДНР в основном натовскими снарядами, заявили в Народной милиции - РИА Новости, 06.10.2022

ВСУ бьют по ДНР в основном натовскими снарядами, заявили в Народной милиции

Населенные пункты Донецкой Народной Республики обстреливаются, в основном, снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщил в четверг в эфире Первого... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:48

2022-10-06T12:48

2022-10-06T12:48

в мире

донецкая народная республика

горловка

донецк (днр)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Населенные пункты Донецкой Народной Республики обстреливаются, в основном, снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщил в четверг в эфире Первого канала офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский.По словам Баевского, сегодня идет обстрел западных и северных районов Донецка, также Горловки."Сегодня первый день, когда до обеда не зафиксированы прилеты никаких других снарядов, кроме 155 миллиметров. Это западные виды вооружения", - сказал Баевский.Он отметил, что последние две-недели обстрелы, в основном, ведутся либо снарядами советского калибра 152 миллиметра, либо из системы залпового огня HIMARS."На сегодня, по сравнению со вчерашним днем, обстановка оптимистичная , потому что у меня нет информации о жертвах среди гражданского населения", - добавил Баевский.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

горловка

донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, горловка, донецк (днр)