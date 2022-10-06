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ВСУ бьют по ДНР в основном натовскими снарядами, заявили в Народной милиции - РИА Новости, 06.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/obstrel-1821942000.html
ВСУ бьют по ДНР в основном натовскими снарядами, заявили в Народной милиции
ВСУ бьют по ДНР в основном натовскими снарядами, заявили в Народной милиции - РИА Новости, 06.10.2022
ВСУ бьют по ДНР в основном натовскими снарядами, заявили в Народной милиции
Населенные пункты Донецкой Народной Республики обстреливаются, в основном, снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщил в четверг в эфире Первого... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:48
2022-10-06T12:48
в мире
донецкая народная республика
горловка
донецк (днр)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Населенные пункты Донецкой Народной Республики обстреливаются, в основном, снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщил в четверг в эфире Первого канала офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский.По словам Баевского, сегодня идет обстрел западных и северных районов Донецка, также Горловки."Сегодня первый день, когда до обеда не зафиксированы прилеты никаких других снарядов, кроме 155 миллиметров. Это западные виды вооружения", - сказал Баевский.Он отметил, что последние две-недели обстрелы, в основном, ведутся либо снарядами советского калибра 152 миллиметра, либо из системы залпового огня HIMARS."На сегодня, по сравнению со вчерашним днем, обстановка оптимистичная , потому что у меня нет информации о жертвах среди гражданского населения", - добавил Баевский.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
горловка
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в мире, донецкая народная республика, горловка, донецк (днр)
В мире, Донецкая Народная Республика, Горловка, Донецк (ДНР), Специальная военная операция на Украине
12:48 06.10.2022
 
ВСУ бьют по ДНР в основном натовскими снарядами, заявили в Народной милиции

В Народной милиции заявили, что ВСУ обстреливают ДНР в основном натовскими снарядами

© Фото : ВГА Новой Каховки Осколок снаряда РСЗО HIMARS
Осколок снаряда РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : ВГА Новой Каховки
Осколок снаряда РСЗО HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Населенные пункты Донецкой Народной Республики обстреливаются, в основном, снарядами натовского калибра 155 миллиметров, сообщил в четверг в эфире Первого канала офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский.
По словам Баевского, сегодня идет обстрел западных и северных районов Донецка, также Горловки.
"Сегодня первый день, когда до обеда не зафиксированы прилеты никаких других снарядов, кроме 155 миллиметров. Это западные виды вооружения", - сказал Баевский.
Он отметил, что последние две-недели обстрелы, в основном, ведутся либо снарядами советского калибра 152 миллиметра, либо из системы залпового огня HIMARS.
"На сегодня, по сравнению со вчерашним днем, обстановка оптимистичная , потому что у меня нет информации о жертвах среди гражданского населения", - добавил Баевский.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДонецк (ДНР)
 
 
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