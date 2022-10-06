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В Новой Каховке сработало ПВО - РИА Новости, 06.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/obstrel-1821937091.html
В Новой Каховке сработало ПВО
В Новой Каховке сработало ПВО - РИА Новости, 06.10.2022
В Новой Каховке сработало ПВО
Противовоздушная оборона работает днем в четверг в Новой Каховке, сообщили власти этого района Херсонской области. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:39
2022-10-06T12:54
специальная военная операция на украине
новая каховка
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Противовоздушная оборона работает днем в четверг в Новой Каховке, сообщили власти этого района Херсонской области."В Новой Каховке работает ПВО, 6 воздушных взрывов", - сообщается в Telegram-канале администрации района.Накануне в Новой Каховке пять раз объявлялась воздушная тревога из-за ракетных обстрелов украинскими войсками.
https://ria.ru/20221006/kherson-1821892314.html
новая каховка
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Дарья Буймова
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новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Происшествия
12:39 06.10.2022 (обновлено: 12:54 06.10.2022)
 
В Новой Каховке сработало ПВО

В Новой Каховке сработала ПВО, прогремели шесть взрывов

© Фото : ВГА Новой Каховки Осколок снаряда РСЗО HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Новую Каховку
Осколок снаряда РСЗО HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : ВГА Новой Каховки
Осколок снаряда РСЗО HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Новую Каховку. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Противовоздушная оборона работает днем в четверг в Новой Каховке, сообщили власти этого района Херсонской области.
Новой Каховке работает ПВО, 6 воздушных взрывов", - сообщается в Telegram-канале администрации района.
Накануне в Новой Каховке пять раз объявлялась воздушная тревога из-за ракетных обстрелов украинскими войсками.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаПроисшествия
 
 
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