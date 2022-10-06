https://ria.ru/20221006/obstrel-1821937091.html
В Новой Каховке сработало ПВО
В Новой Каховке сработало ПВО - РИА Новости, 06.10.2022
В Новой Каховке сработало ПВО
Противовоздушная оборона работает днем в четверг в Новой Каховке, сообщили власти этого района Херсонской области. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:39
2022-10-06T12:39
2022-10-06T12:54
специальная военная операция на украине
новая каховка
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Противовоздушная оборона работает днем в четверг в Новой Каховке, сообщили власти этого района Херсонской области."В Новой Каховке работает ПВО, 6 воздушных взрывов", - сообщается в Telegram-канале администрации района.Накануне в Новой Каховке пять раз объявлялась воздушная тревога из-за ракетных обстрелов украинскими войсками.
https://ria.ru/20221006/kherson-1821892314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Происшествия
12:39 06.10.2022 (обновлено: 12:54 06.10.2022)
В Новой Каховке сработало ПВО
В Новой Каховке сработала ПВО, прогремели шесть взрывов