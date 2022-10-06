https://ria.ru/20221006/obstrel-1821937091.html

В Новой Каховке сработало ПВО

В Новой Каховке сработало ПВО - РИА Новости, 06.10.2022

В Новой Каховке сработало ПВО

Противовоздушная оборона работает днем в четверг в Новой Каховке, сообщили власти этого района Херсонской области. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:39

2022-10-06T12:39

2022-10-06T12:54

специальная военная операция на украине

новая каховка

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Противовоздушная оборона работает днем в четверг в Новой Каховке, сообщили власти этого района Херсонской области."В Новой Каховке работает ПВО, 6 воздушных взрывов", - сообщается в Telegram-канале администрации района.Накануне в Новой Каховке пять раз объявлялась воздушная тревога из-за ракетных обстрелов украинскими войсками.

https://ria.ru/20221006/kherson-1821892314.html

новая каховка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новая каховка, происшествия