https://ria.ru/20221006/netanyakhu-1821879795.html
Экс-премьера Израиля Нетаньяху выписали из больницы
Экс-премьера Израиля Нетаньяху выписали из больницы - РИА Новости, 06.10.2022
Экс-премьера Израиля Нетаньяху выписали из больницы
Лидер главной израильской оппозиционной партии "Ликуд", экс-премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который ранее вечером был доставлен в больницу, выписан, РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T09:27
2022-10-06T09:27
2022-10-06T09:27
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биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 окт – РИА Новости. Лидер главной израильской оппозиционной партии "Ликуд", экс-премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который ранее вечером был доставлен в больницу, выписан, сообщила его пресс-служба."Бывший премьер-министр Нетаньяху был выписан несколько минут назад из медицинского центра "Шаарей Цедек" после того, как результаты всех сделанных ему анализов оказались полностью нормальными. Нетаньяху вернулся к полной активности", - говорится в сообщении.Прошлым вечером сообщалось, что Нетаньяху доставлен в больницу в Иерусалиме. В иерусалимской больнице экс-премьер проходил проверки после того, как почувствовал себя плохо во время молитвы на исходе Йом Кипура. Местные СМИ отмечали, что Нетаньяху, как и другие иудеи, держал сухой суточный пост.Нетаньяху руководил правительством Израиля до 2021 года, и вновь, согласно данным социологических опросов, считается одним из главных претендентов на пост премьер-министра после внеочередных парламентских выборов, намеченных на 1 ноября.
https://ria.ru/20221005/netanyakhu-1821828159.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, биньямин нетаньяху, израиль, иерусалим, ликуд
В мире, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Иерусалим, Ликуд
Экс-премьера Израиля Нетаньяху выписали из больницы
Лидера главной израильской оппозиционной партии "Ликуд" Нетаньяху выписали из больницы
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 окт – РИА Новости. Лидер главной израильской оппозиционной партии "Ликуд", экс-премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который ранее вечером был доставлен в больницу, выписан, сообщила его пресс-служба.
"Бывший премьер-министр Нетаньяху был выписан несколько минут назад из медицинского центра "Шаарей Цедек" после того, как результаты всех сделанных ему анализов оказались полностью нормальными. Нетаньяху вернулся к полной активности", - говорится в сообщении.
Прошлым вечером сообщалось, что Нетаньяху доставлен в больницу в Иерусалиме
. В иерусалимской больнице экс-премьер проходил проверки после того, как почувствовал себя плохо во время молитвы на исходе Йом Кипура. Местные СМИ отмечали, что Нетаньяху, как и другие иудеи, держал сухой суточный пост.
Нетаньяху руководил правительством Израиля до 2021 года, и вновь, согласно данным социологических опросов, считается одним из главных претендентов на пост премьер-министра после внеочередных парламентских выборов, намеченных на 1 ноября.