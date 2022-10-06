https://ria.ru/20221006/netanyakhu-1821879795.html

Экс-премьера Израиля Нетаньяху выписали из больницы

Экс-премьера Израиля Нетаньяху выписали из больницы - РИА Новости, 06.10.2022

Экс-премьера Израиля Нетаньяху выписали из больницы

Лидер главной израильской оппозиционной партии "Ликуд", экс-премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который ранее вечером был доставлен в больницу, выписан, РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T09:27

2022-10-06T09:27

2022-10-06T09:27

в мире

биньямин нетаньяху

израиль

иерусалим

ликуд

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 окт – РИА Новости. Лидер главной израильской оппозиционной партии "Ликуд", экс-премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который ранее вечером был доставлен в больницу, выписан, сообщила его пресс-служба."Бывший премьер-министр Нетаньяху был выписан несколько минут назад из медицинского центра "Шаарей Цедек" после того, как результаты всех сделанных ему анализов оказались полностью нормальными. Нетаньяху вернулся к полной активности", - говорится в сообщении.Прошлым вечером сообщалось, что Нетаньяху доставлен в больницу в Иерусалиме. В иерусалимской больнице экс-премьер проходил проверки после того, как почувствовал себя плохо во время молитвы на исходе Йом Кипура. Местные СМИ отмечали, что Нетаньяху, как и другие иудеи, держал сухой суточный пост.Нетаньяху руководил правительством Израиля до 2021 года, и вновь, согласно данным социологических опросов, считается одним из главных претендентов на пост премьер-министра после внеочередных парламентских выборов, намеченных на 1 ноября.

https://ria.ru/20221005/netanyakhu-1821828159.html

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иерусалим

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, биньямин нетаньяху, израиль, иерусалим, ликуд