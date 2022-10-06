https://ria.ru/20221006/neon-1821912579.html

В Мариуполе планируют возобновить крупнейшее производство неона

В Мариуполе планируют возобновить крупнейшее производство неона - РИА Новости, 06.10.2022

В Мариуполе планируют возобновить крупнейшее производство неона

В Мариуполе планируется возобновить крупнейшее предприятие по производству неона "Ингаз", заявил и.о. замглавы министра промышленности и торговли ДНР Сергей... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:32

2022-10-06T11:32

2022-10-06T11:44

мариуполь

донецкая народная республика

экономика

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Мариуполе планируется возобновить крупнейшее предприятие по производству неона "Ингаз", заявил и.о. замглавы министра промышленности и торговли ДНР Сергей Ильин.Агентство Рейтер в марте сообщило, что два ведущих украинских поставщика неона - "Ингаз" и "Криоин" - на долю которых приходится около половины мировых поставок этого газа, прекратили свою деятельность. Как заявил РИА Новости руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников, это приведёт к росту цен на чипы, что, в свою очередь, отразится на себестоимости техники, в которой они используются.В июле вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия сможет до конца года выйти на производство до 10% мировых потребностей высокочистого неона, в 2023 году - до четверти."Сейчас ожидается подключение предприятия к энергоснабжению, и при условии уже возобновления электроснабжения будут определены сроки возобновления производственной деятельности предприятия. Могу сейчас сказать, что есть ряд заявок от предприятий - как из ДНР, так и из других регионов РФ, которые готовы участвовать в возобновлении производства", - сказал Ильин в эфире телеканала "Россия 24"."Ингаз" потенциально может выпускать 100-150 тысяч кубометров неона. Ранее сырье на предприятие поставляли мариупольские металлургические предприятия "Азовсталь" и завод имени Ильича.

https://ria.ru/20220622/azovstal-1797406642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мариуполь, донецкая народная республика, экономика