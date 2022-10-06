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В Мариуполе планируют возобновить крупнейшее производство неона - РИА Новости, 06.10.2022
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В Мариуполе планируют возобновить крупнейшее производство неона
В Мариуполе планируют возобновить крупнейшее производство неона - РИА Новости, 06.10.2022
В Мариуполе планируют возобновить крупнейшее производство неона
В Мариуполе планируется возобновить крупнейшее предприятие по производству неона "Ингаз", заявил и.о. замглавы министра промышленности и торговли ДНР Сергей... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:32
2022-10-06T11:44
мариуполь
донецкая народная республика
экономика
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Мариуполе планируется возобновить крупнейшее предприятие по производству неона "Ингаз", заявил и.о. замглавы министра промышленности и торговли ДНР Сергей Ильин.Агентство Рейтер в марте сообщило, что два ведущих украинских поставщика неона - "Ингаз" и "Криоин" - на долю которых приходится около половины мировых поставок этого газа, прекратили свою деятельность. Как заявил РИА Новости руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников, это приведёт к росту цен на чипы, что, в свою очередь, отразится на себестоимости техники, в которой они используются.В июле вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия сможет до конца года выйти на производство до 10% мировых потребностей высокочистого неона, в 2023 году - до четверти."Сейчас ожидается подключение предприятия к энергоснабжению, и при условии уже возобновления электроснабжения будут определены сроки возобновления производственной деятельности предприятия. Могу сейчас сказать, что есть ряд заявок от предприятий - как из ДНР, так и из других регионов РФ, которые готовы участвовать в возобновлении производства", - сказал Ильин в эфире телеканала "Россия 24"."Ингаз" потенциально может выпускать 100-150 тысяч кубометров неона. Ранее сырье на предприятие поставляли мариупольские металлургические предприятия "Азовсталь" и завод имени Ильича.
https://ria.ru/20220622/azovstal-1797406642.html
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мариуполь, донецкая народная республика, экономика
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Экономика
11:32 06.10.2022 (обновлено: 11:44 06.10.2022)
 
В Мариуполе планируют возобновить крупнейшее производство неона

В Мариуполе планируют возобновить крупнейшее производство неона на предприятии "Ингаз"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВид на проспект Мира в Мариуполе
Вид на проспект Мира в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Вид на проспект Мира в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Мариуполе планируется возобновить крупнейшее предприятие по производству неона "Ингаз", заявил и.о. замглавы министра промышленности и торговли ДНР Сергей Ильин.
Агентство Рейтер в марте сообщило, что два ведущих украинских поставщика неона - "Ингаз" и "Криоин" - на долю которых приходится около половины мировых поставок этого газа, прекратили свою деятельность. Как заявил РИА Новости руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников, это приведёт к росту цен на чипы, что, в свою очередь, отразится на себестоимости техники, в которой они используются.
В июле вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия сможет до конца года выйти на производство до 10% мировых потребностей высокочистого неона, в 2023 году - до четверти.
"Сейчас ожидается подключение предприятия к энергоснабжению, и при условии уже возобновления электроснабжения будут определены сроки возобновления производственной деятельности предприятия. Могу сейчас сказать, что есть ряд заявок от предприятий - как из ДНР, так и из других регионов РФ, которые готовы участвовать в возобновлении производства", - сказал Ильин в эфире телеканала "Россия 24".
"Ингаз" потенциально может выпускать 100-150 тысяч кубометров неона. Ранее сырье на предприятие поставляли мариупольские металлургические предприятия "Азовсталь" и завод имени Ильича.
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МариупольДонецкая Народная РеспубликаЭкономика
 
 
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