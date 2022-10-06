https://ria.ru/20221006/nemtsy-1822108273.html
Рекордное число немцев недовольны ситуацией в стране, показал опрос
Рекордное число немцев недовольны ситуацией в стране, показал опрос - РИА Новости, 06.10.2022
Рекордное число немцев недовольны ситуацией в стране, показал опрос
Подавляющее большинство граждан ФРГ негативно оценивают экономическую ситуацию в стране, их недовольство выше, чем после всемирного кризиса 2008 года, следует... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T23:29
2022-10-06T23:29
2022-10-06T23:40
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БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Подавляющее большинство граждан ФРГ негативно оценивают экономическую ситуацию в стране, их недовольство выше, чем после всемирного кризиса 2008 года, следует из опроса Infratest dimap для телеканала ARD.Согласно опросу, результаты которого опубликованы в четверг на сайте ARD, четверо из пяти немцев (80%) оценивают экономическую ситуацию негативно, из них 47% как "менее хорошо" и 33% как "плохо". Эти значения почти вдвое превышают показатели опроса, проведённого при прежнем правительстве в 2021 году, и являются рекордно высокими по отношению к 2009 году, когда Infratest dimap оценивал недовольство граждан через год после начала всемирного кризиса. В тот год показатель недовольства оказался немногим выше 70%.Новый опрос показал, что ситуация в Германии вызывает беспокойство у 85% граждан, что на 34% выше, чем в последнем аналогичном опросе в 2020 году. Только у 11% есть уверенность в завтрашнем дне, что по сравнению с прошлым опросом показывает падение показателей на 33% и является рекордно низким значением с начала измерений в 1997 году.Большинство опрошенных (53%) считает, что экономическая ситуация в Германии через год будет хуже, чем сегодня. Каждый третий (32%) ожидает, что она будет примерно такой же, и только 12% придерживаются мнения, что через год экономическая ситуация улучшится.В опросе, который был проведён с 3 по 5 октября, участвовали 1307 человек. Максимальная погрешность составила от 2% до 3%.
https://ria.ru/20221006/inflyatsiya-1821969690.html
https://ria.ru/20221006/germaniya-1821829188.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, экономика
В мире, Германия, Экономика
23:29 06.10.2022 (обновлено: 23:40 06.10.2022)
Рекордное число немцев недовольны ситуацией в стране, показал опрос
Опрос: подавляющее большинство число немцев недовольны экономической ситуацией в стране
БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости.
Подавляющее большинство граждан ФРГ негативно оценивают экономическую ситуацию в стране, их недовольство выше, чем после всемирного кризиса 2008 года, следует из опроса
Infratest dimap для телеканала ARD.
Согласно опросу, результаты которого опубликованы в четверг на сайте ARD, четверо из пяти немцев (80%) оценивают экономическую ситуацию негативно, из них 47% как "менее хорошо" и 33% как "плохо". Эти значения почти вдвое превышают показатели опроса, проведённого при прежнем правительстве в 2021 году, и являются рекордно высокими по отношению к 2009 году, когда Infratest dimap оценивал недовольство граждан через год после начала всемирного кризиса. В тот год показатель недовольства оказался немногим выше 70%.
Новый опрос показал, что ситуация в Германии
вызывает беспокойство у 85% граждан, что на 34% выше, чем в последнем аналогичном опросе в 2020 году. Только у 11% есть уверенность в завтрашнем дне, что по сравнению с прошлым опросом показывает падение показателей на 33% и является рекордно низким значением с начала измерений в 1997 году.
Большинство опрошенных (53%) считает, что экономическая ситуация в Германии через год будет хуже, чем сегодня. Каждый третий (32%) ожидает, что она будет примерно такой же, и только 12% придерживаются мнения, что через год экономическая ситуация улучшится.
В опросе, который был проведён с 3 по 5 октября, участвовали 1307 человек. Максимальная погрешность составила от 2% до 3%.