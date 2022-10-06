https://ria.ru/20221006/nemtsy-1822108273.html

Рекордное число немцев недовольны ситуацией в стране, показал опрос

Рекордное число немцев недовольны ситуацией в стране, показал опрос - РИА Новости, 06.10.2022

Рекордное число немцев недовольны ситуацией в стране, показал опрос

Подавляющее большинство граждан ФРГ негативно оценивают экономическую ситуацию в стране, их недовольство выше, чем после всемирного кризиса 2008 года, следует... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T23:29

2022-10-06T23:29

2022-10-06T23:40

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германия

экономика

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БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости. Подавляющее большинство граждан ФРГ негативно оценивают экономическую ситуацию в стране, их недовольство выше, чем после всемирного кризиса 2008 года, следует из опроса Infratest dimap для телеканала ARD.Согласно опросу, результаты которого опубликованы в четверг на сайте ARD, четверо из пяти немцев (80%) оценивают экономическую ситуацию негативно, из них 47% как "менее хорошо" и 33% как "плохо". Эти значения почти вдвое превышают показатели опроса, проведённого при прежнем правительстве в 2021 году, и являются рекордно высокими по отношению к 2009 году, когда Infratest dimap оценивал недовольство граждан через год после начала всемирного кризиса. В тот год показатель недовольства оказался немногим выше 70%.Новый опрос показал, что ситуация в Германии вызывает беспокойство у 85% граждан, что на 34% выше, чем в последнем аналогичном опросе в 2020 году. Только у 11% есть уверенность в завтрашнем дне, что по сравнению с прошлым опросом показывает падение показателей на 33% и является рекордно низким значением с начала измерений в 1997 году.Большинство опрошенных (53%) считает, что экономическая ситуация в Германии через год будет хуже, чем сегодня. Каждый третий (32%) ожидает, что она будет примерно такой же, и только 12% придерживаются мнения, что через год экономическая ситуация улучшится.В опросе, который был проведён с 3 по 5 октября, участвовали 1307 человек. Максимальная погрешность составила от 2% до 3%.

https://ria.ru/20221006/inflyatsiya-1821969690.html

https://ria.ru/20221006/germaniya-1821829188.html

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, экономика