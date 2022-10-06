Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали об ответе на установление потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/neft-1821970334.html
В МИД рассказали об ответе на установление потолка цен на российскую нефть
В МИД рассказали об ответе на установление потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 06.10.2022
В МИД рассказали об ответе на установление потолка цен на российскую нефть
Ответом Москвы на установление ЕС потолка цен на нефть будет переориентация на те страны, которые хотя сотрудничать с Москвой, заявила официальный представитель РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:18
2022-10-06T14:21
россия
евросоюз
экономика
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287481_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_bd762af6c5486743747ee7496fadf747.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ответом Москвы на установление ЕС потолка цен на нефть будет переориентация на те страны, которые хотя сотрудничать с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Инициатива "группы семи" по поводу установления некоего произвольного потолка цен на нефть - это лишнее подтверждение того, что Брюсселю и Вашингтону принципы рыночной экономики чужды", - сказала Захарова на брифинге.Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20221006/neft-1821858125.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287481_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_c966bd98075f562046309e81a84a4520.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, экономика, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Россия, Евросоюз, Экономика, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
14:18 06.10.2022 (обновлено: 14:21 06.10.2022)
 
В МИД рассказали об ответе на установление потолка цен на российскую нефть

Захарова: Россия переориентирует нефтяной экспорт в страны, желающие сотрудничать

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ответом Москвы на установление ЕС потолка цен на нефть будет переориентация на те страны, которые хотя сотрудничать с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Инициатива "группы семи" по поводу установления некоего произвольного потолка цен на нефть - это лишнее подтверждение того, что Брюсселю и Вашингтону принципы рыночной экономики чужды", - сказала Захарова на брифинге.
"Нашим ответом будет переориентация нефтяного экспорта в те страны, которые готовы с нами нормально сотрудничать", - отметила Захарова.
Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
01:48
ОПЕК+ с ноября сократит добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки
 
РоссияЕвросоюзЭкономикаВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала