https://ria.ru/20221006/neft-1821970334.html
В МИД рассказали об ответе на установление потолка цен на российскую нефть
В МИД рассказали об ответе на установление потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 06.10.2022
В МИД рассказали об ответе на установление потолка цен на российскую нефть
Ответом Москвы на установление ЕС потолка цен на нефть будет переориентация на те страны, которые хотя сотрудничать с Москвой, заявила официальный представитель РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:18
2022-10-06T14:18
2022-10-06T14:21
россия
евросоюз
экономика
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ответом Москвы на установление ЕС потолка цен на нефть будет переориентация на те страны, которые хотя сотрудничать с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Инициатива "группы семи" по поводу установления некоего произвольного потолка цен на нефть - это лишнее подтверждение того, что Брюсселю и Вашингтону принципы рыночной экономики чужды", - сказала Захарова на брифинге.Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20221006/neft-1821858125.html
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россия, евросоюз, экономика, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Россия, Евросоюз, Экономика, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
14:18 06.10.2022 (обновлено: 14:21 06.10.2022)
В МИД рассказали об ответе на установление потолка цен на российскую нефть
Захарова: Россия переориентирует нефтяной экспорт в страны, желающие сотрудничать