https://ria.ru/20221006/neft-1821953883.html

Россия и Иран работают над своповыми поставками нефти и газа

Россия и Иран работают над своповыми поставками нефти и газа - РИА Новости, 06.10.2022

Россия и Иран работают над своповыми поставками нефти и газа

Россия и Иран работают над своповыми поставками нефти и газа, уже прорабатывают для этого маршруты и механизмы реализации, сообщил журналистам вице-премьер РФ... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:25

2022-10-06T13:25

2022-10-06T13:28

экономика

россия

иран

александр новак

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия и Иран работают над своповыми поставками нефти и газа, уже прорабатывают для этого маршруты и механизмы реализации, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Мы с ними (с иранской стороной - ред.) уже работаем в этом направлении, прорабатываем отдельные маршруты, механизмы. Это касается свопов нефти и газа", - сказал Новак на вопрос о перспективах работы с Ираном по своповым поставкам нефти.Национальная иранская нефтяная компания (NIOC, ИННК) и "Газпром" в июле подписали меморандум, который предполагает содействие в разработке газовых месторождений "Киш" и "Северный Парс", шести нефтяных месторождений, а также в поддержании давления на месторождении "Южный Парс". Кроме того, документ охватывает обменные операции с природным газом и нефтепродуктами, реализацию СПГ-проектов, строительство экспортных газопроводов.Иранское агентство Shana заявляло, что размер потенциальной сделки между компаниями составляет 40 миллиардов долларов.Как сообщил РИА Новости заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде, его страна в рамках этого меморандума рассчитывает заключить с РФ несколько договоренностей в нефтегазовой сфере в течение полугода, надеется на большую сплоченность с Москвой по ситуации в сфере энергоресурсов.

https://ria.ru/20221006/potolok-1821919294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, иран, александр новак