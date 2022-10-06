Рейтинг@Mail.ru
Россия и Иран работают над своповыми поставками нефти и газа - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/neft-1821953883.html
Россия и Иран работают над своповыми поставками нефти и газа
Россия и Иран работают над своповыми поставками нефти и газа - РИА Новости, 06.10.2022
Россия и Иран работают над своповыми поставками нефти и газа
Россия и Иран работают над своповыми поставками нефти и газа, уже прорабатывают для этого маршруты и механизмы реализации, сообщил журналистам вице-премьер РФ... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:25
2022-10-06T13:28
экономика
россия
иран
александр новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287481_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_bd762af6c5486743747ee7496fadf747.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия и Иран работают над своповыми поставками нефти и газа, уже прорабатывают для этого маршруты и механизмы реализации, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Мы с ними (с иранской стороной - ред.) уже работаем в этом направлении, прорабатываем отдельные маршруты, механизмы. Это касается свопов нефти и газа", - сказал Новак на вопрос о перспективах работы с Ираном по своповым поставкам нефти.Национальная иранская нефтяная компания (NIOC, ИННК) и "Газпром" в июле подписали меморандум, который предполагает содействие в разработке газовых месторождений "Киш" и "Северный Парс", шести нефтяных месторождений, а также в поддержании давления на месторождении "Южный Парс". Кроме того, документ охватывает обменные операции с природным газом и нефтепродуктами, реализацию СПГ-проектов, строительство экспортных газопроводов.Иранское агентство Shana заявляло, что размер потенциальной сделки между компаниями составляет 40 миллиардов долларов.Как сообщил РИА Новости заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде, его страна в рамках этого меморандума рассчитывает заключить с РФ несколько договоренностей в нефтегазовой сфере в течение полугода, надеется на большую сплоченность с Москвой по ситуации в сфере энергоресурсов.
https://ria.ru/20221006/potolok-1821919294.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287481_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_c966bd98075f562046309e81a84a4520.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, иран, александр новак
Экономика, Россия, Иран, Александр Новак
13:25 06.10.2022 (обновлено: 13:28 06.10.2022)
 
Россия и Иран работают над своповыми поставками нефти и газа

Вице-премьер Новак: Россия и Иран работают над своповыми поставками нефти и газа

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия и Иран работают над своповыми поставками нефти и газа, уже прорабатывают для этого маршруты и механизмы реализации, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы с ними (с иранской стороной - ред.) уже работаем в этом направлении, прорабатываем отдельные маршруты, механизмы. Это касается свопов нефти и газа", - сказал Новак на вопрос о перспективах работы с Ираном по своповым поставкам нефти.
Национальная иранская нефтяная компания (NIOC, ИННК) и "Газпром" в июле подписали меморандум, который предполагает содействие в разработке газовых месторождений "Киш" и "Северный Парс", шести нефтяных месторождений, а также в поддержании давления на месторождении "Южный Парс". Кроме того, документ охватывает обменные операции с природным газом и нефтепродуктами, реализацию СПГ-проектов, строительство экспортных газопроводов.
Иранское агентство Shana заявляло, что размер потенциальной сделки между компаниями составляет 40 миллиардов долларов.
Как сообщил РИА Новости заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде, его страна в рамках этого меморандума рассчитывает заключить с РФ несколько договоренностей в нефтегазовой сфере в течение полугода, надеется на большую сплоченность с Москвой по ситуации в сфере энергоресурсов.
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
11:51
Эксперт объяснил, почему ЕС не сможет договориться о потолке цен на газ
 
ЭкономикаРоссияИранАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала