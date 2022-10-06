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В США испугались нового шага России после введения потолка цен на нефть - РИА Новости, 06.10.2022
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В США испугались нового шага России после введения потолка цен на нефть
В США испугались нового шага России после введения потолка цен на нефть - РИА Новости, 06.10.2022
В США испугались нового шага России после введения потолка цен на нефть
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва может сократить добычу нефти на три миллиона баррелей в день, если Европейский Союз и США продолжат реализацию плана по... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T05:50
2022-10-06T09:49
цены на нефть
россия
сша
евросоюз
государственный департамент сша
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва может сократить добычу нефти на три миллиона баррелей в день, если Европейский Союз и США продолжат реализацию плана по ограничению цен на российское топливо, пишет Bloomberg.Как отметил глава консалтинговой компании Rapidan Energy Group и бывший советник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Роберт МакНелли, Россия может пойти на такой шаг без ущерба своим нефтяным месторождениям. "Российские компании стали профи в гибкости добычи на старых месторождениях, а на оставшихся месторождениях можно нарастить добычу ресурсов", — сказал он."Даже половина от этого (сокращения добычи – ред.) может оказать немедленное давление на рынки", - добавил управляющий директор аналитической компании ClearView Energy Partners Кевин Бук.Сокращение производства — не единственный вариант ответа, предупреждает Bloomberg. Издание приводит мнение бывшего представителя Госдепартамента Дэвида Голдвина, утверждающего, что у России есть и другие возможности, включая прекращение экспорта сырой нефти по трубопроводу "Дружба" и Каспийскому трубопроводному консорциуму, чтобы "в любом случае фактически поднять цены".Представитель Чехии при ЕС Эдита Хрда в среду сообщила, что постпреды стран Евросоюза согласовали новые санкции против России, запущена техническая процедура окончательного оформления. В санкции, согласно обнародованному ранее предложению Еврокомиссии, войдет законодательная база для установления потолка цен на российскую нефть.Готовность ЕС ограничить цены совпала с решением ОПЕК+ сократить добычу нефти с ноября на два миллиона баррелей в сутки.Вице-премьер Александр Новак ранее предупредил, что Россия будет продолжать поставлять нефть только тем потребителям, которые будут обеспечивать рыночные механизмы ценообразования. Также он не исключил, что если потолок цен на нефть будет введен, то это приведет к дальнейшему росту цен на сырье в мире.
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цены на нефть, россия, сша, евросоюз, государственный департамент сша, еврокомиссия, в мире
Цены на нефть, Россия, США, Евросоюз, Государственный департамент США, Еврокомиссия, В мире
05:50 06.10.2022 (обновлено: 09:49 06.10.2022)
 
В США испугались нового шага России после введения потолка цен на нефть

Bloomberg: Россия может сократить добычу нефти в ответ на введение Западом потолка цен

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва может сократить добычу нефти на три миллиона баррелей в день, если Европейский Союз и США продолжат реализацию плана по ограничению цен на российское топливо, пишет Bloomberg.
Как отметил глава консалтинговой компании Rapidan Energy Group и бывший советник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Роберт МакНелли, Россия может пойти на такой шаг без ущерба своим нефтяным месторождениям. "Российские компании стали профи в гибкости добычи на старых месторождениях, а на оставшихся месторождениях можно нарастить добычу ресурсов", — сказал он.
"Даже половина от этого (сокращения добычи – ред.) может оказать немедленное давление на рынки", - добавил управляющий директор аналитической компании ClearView Energy Partners Кевин Бук.
Сокращение производства — не единственный вариант ответа, предупреждает Bloomberg. Издание приводит мнение бывшего представителя Госдепартамента Дэвида Голдвина, утверждающего, что у России есть и другие возможности, включая прекращение экспорта сырой нефти по трубопроводу "Дружба" и Каспийскому трубопроводному консорциуму, чтобы "в любом случае фактически поднять цены".
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
00:39
Трамп раскритиковал Байдена за "мольбы" о производстве нефти
Представитель Чехии при ЕС Эдита Хрда в среду сообщила, что постпреды стран Евросоюза согласовали новые санкции против России, запущена техническая процедура окончательного оформления. В санкции, согласно обнародованному ранее предложению Еврокомиссии, войдет законодательная база для установления потолка цен на российскую нефть.
Готовность ЕС ограничить цены совпала с решением ОПЕК+ сократить добычу нефти с ноября на два миллиона баррелей в сутки.
Вице-премьер Александр Новак ранее предупредил, что Россия будет продолжать поставлять нефть только тем потребителям, которые будут обеспечивать рыночные механизмы ценообразования. Также он не исключил, что если потолок цен на нефть будет введен, то это приведет к дальнейшему росту цен на сырье в мире.
 
Цены на нефтьРоссияСШАЕвросоюзГосударственный департамент СШАЕврокомиссияВ мире
 
 
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