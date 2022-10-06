https://ria.ru/20221006/natsvalyuta-1821925333.html
Мишустин назвал переход стран на расчеты в нацвалютах актуальной задачей
Мишустин назвал переход стран на расчеты в нацвалютах актуальной задачей - РИА Новости, 06.10.2022
Мишустин назвал переход стран на расчеты в нацвалютах актуальной задачей
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал переход на расчеты в национальных валютах одной из актуальных задач, как и развитие независимой инфраструктуры... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:09
2022-10-06T12:09
2022-10-06T12:09
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал переход на расчеты в национальных валютах одной из актуальных задач, как и развитие независимой инфраструктуры финансового рынка."Актуальная задача – переход на расчеты в национальных валютах, а также развитие независимой инфраструктуры финансового рынка. У России уже есть собственная система передачи финансовых сообщений, к которой присоединяется всё больше банков", - сказал Мишустин на пленарном заседании III Каспийского экономического форума."С партнерами из дружественных стран налаживаем взаимодействие платежных систем, расширяем географию использования карт "Мир". Это важно для обеспечения надежности платежей и удобства граждан", - добавил премьер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
Мишустин назвал переход стран на расчеты в нацвалютах актуальной задачей
Премьер Мишустин назвал переход стран на расчеты в нацвалютах актуальной задачей