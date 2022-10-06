https://ria.ru/20221006/natsvalyuta-1821925333.html

Мишустин назвал переход стран на расчеты в нацвалютах актуальной задачей

Мишустин назвал переход стран на расчеты в нацвалютах актуальной задачей - РИА Новости, 06.10.2022

Мишустин назвал переход стран на расчеты в нацвалютах актуальной задачей

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал переход на расчеты в национальных валютах одной из актуальных задач, как и развитие независимой инфраструктуры... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:09

2022-10-06T12:09

2022-10-06T12:09

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал переход на расчеты в национальных валютах одной из актуальных задач, как и развитие независимой инфраструктуры финансового рынка."Актуальная задача – переход на расчеты в национальных валютах, а также развитие независимой инфраструктуры финансового рынка. У России уже есть собственная система передачи финансовых сообщений, к которой присоединяется всё больше банков", - сказал Мишустин на пленарном заседании III Каспийского экономического форума."С партнерами из дружественных стран налаживаем взаимодействие платежных систем, расширяем географию использования карт "Мир". Это важно для обеспечения надежности платежей и удобства граждан", - добавил премьер.

https://ria.ru/20221003/dollar-1821050417.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, михаил мишустин, россия