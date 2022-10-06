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Мишустин назвал переход стран на расчеты в нацвалютах актуальной задачей - РИА Новости, 06.10.2022
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Мишустин назвал переход стран на расчеты в нацвалютах актуальной задачей
Мишустин назвал переход стран на расчеты в нацвалютах актуальной задачей - РИА Новости, 06.10.2022
Мишустин назвал переход стран на расчеты в нацвалютах актуальной задачей
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал переход на расчеты в национальных валютах одной из актуальных задач, как и развитие независимой инфраструктуры... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:09
2022-10-06T12:09
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал переход на расчеты в национальных валютах одной из актуальных задач, как и развитие независимой инфраструктуры финансового рынка."Актуальная задача – переход на расчеты в национальных валютах, а также развитие независимой инфраструктуры финансового рынка. У России уже есть собственная система передачи финансовых сообщений, к которой присоединяется всё больше банков", - сказал Мишустин на пленарном заседании III Каспийского экономического форума."С партнерами из дружественных стран налаживаем взаимодействие платежных систем, расширяем географию использования карт "Мир". Это важно для обеспечения надежности платежей и удобства граждан", - добавил премьер.
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экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
12:09 06.10.2022
 
Мишустин назвал переход стран на расчеты в нацвалютах актуальной задачей

Премьер Мишустин назвал переход стран на расчеты в нацвалютах актуальной задачей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал переход на расчеты в национальных валютах одной из актуальных задач, как и развитие независимой инфраструктуры финансового рынка.
"Актуальная задача – переход на расчеты в национальных валютах, а также развитие независимой инфраструктуры финансового рынка. У России уже есть собственная система передачи финансовых сообщений, к которой присоединяется всё больше банков", - сказал Мишустин на пленарном заседании III Каспийского экономического форума.
"С партнерами из дружественных стран налаживаем взаимодействие платежных систем, расширяем географию использования карт "Мир". Это важно для обеспечения надежности платежей и удобства граждан", - добавил премьер.
Фунты - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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