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Минск оценил возможность нападения сил НАТО, развернутых в соседних странах - РИА Новости, 06.10.2022
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Минск оценил возможность нападения сил НАТО, развернутых в соседних странах
Минск оценил возможность нападения сил НАТО, развернутых в соседних странах - РИА Новости, 06.10.2022
Минск оценил возможность нападения сил НАТО, развернутых в соседних странах
Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что формирования НАТО в соседних странах могут стать основой для ударных группировок против... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:23
2022-10-06T17:23
в мире
белоруссия
нато
министерство обороны белоруссии
россия
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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что формирования НАТО в соседних странах могут стать основой для ударных группировок против Москвы и Минска, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства."Сегодня мы однозначно оцениваем, что развернутые в сопредельных странах НАТОвские формирования могут стать основой для создания ударных группировок против Российской Федерации и Республики Беларусь, как ее ближайшего союзника", - цитирует министра пресс-служба.
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в мире, белоруссия, нато, министерство обороны белоруссии, россия
В мире, Белоруссия, НАТО, Министерство обороны Белоруссии, Россия
17:23 06.10.2022
 
Минск оценил возможность нападения сил НАТО, развернутых в соседних странах

Минобороны Белоруссии заявило о потенциальной угрозе от развернутых на границе сил НАТО

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что формирования НАТО в соседних странах могут стать основой для ударных группировок против Москвы и Минска, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства.
"Сегодня мы однозначно оцениваем, что развернутые в сопредельных странах НАТОвские формирования могут стать основой для создания ударных группировок против Российской Федерации и Республики Беларусь, как ее ближайшего союзника", - цитирует министра пресс-служба.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 12:51Специальная военная операция на Украине
Лукашенко рассказал об участии Белоруссии в спецоперации на Украине
 
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