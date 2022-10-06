https://ria.ru/20221006/nato-1822030224.html

Минск оценил возможность нападения сил НАТО, развернутых в соседних странах

Минск оценил возможность нападения сил НАТО, развернутых в соседних странах - РИА Новости, 06.10.2022

Минск оценил возможность нападения сил НАТО, развернутых в соседних странах

Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что формирования НАТО в соседних странах могут стать основой для ударных группировок против... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T17:23

2022-10-06T17:23

2022-10-06T17:23

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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что формирования НАТО в соседних странах могут стать основой для ударных группировок против Москвы и Минска, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства."Сегодня мы однозначно оцениваем, что развернутые в сопредельных странах НАТОвские формирования могут стать основой для создания ударных группировок против Российской Федерации и Республики Беларусь, как ее ближайшего союзника", - цитирует министра пресс-служба.

https://ria.ru/20221004/spetsoperatsiya-1821388904.html

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в мире, белоруссия, нато, министерство обороны белоруссии, россия