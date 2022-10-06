https://ria.ru/20221006/nasmeshka-1821854255.html

США стали насмешкой для мира, заявил Трамп

США стали насмешкой для мира, заявил Трамп - РИА Новости, 06.10.2022

США стали насмешкой для мира, заявил Трамп

США стали насмешкой для мира, заявил бывший президент страны Дональд Трамп. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T00:44

2022-10-06T00:44

2022-10-06T00:45

в мире

дональд трамп

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. США стали насмешкой для мира, заявил бывший президент страны Дональд Трамп."Мир смеется над нами, смотрит на нас с насмешкой", - заявил Трамп на мероприятии сторонников в городе Майами.Как заявил Трамп, для мира необходимо, чтобы США "сохранили американскую мечту", которую, среди прочего, разрушает нынешняя администрация во главе с Джо Байденом. "У нашей страны проблемы", - заявил Трамп.Мужчины участвуют в женских соревнованиях в качестве "персон в мужском теле", учителя преподают детям трансгендерную повестку, сетовал Трамп, называя действия нынешней администрации "нездоровыми"."Все, что мы ценим, было передано нам от предков, которые тяжело трудились и страдали, жертвовали ради нашего будущего и свободы. Перед этими людьми, которых мы так любим, нам нужно извиниться за то, что произошло с нашей страной, они бы ее не узнали", - заявил Трамп.

https://ria.ru/20221006/kritika-1821854110.html

сша

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в мире, дональд трамп, джо байден, сша