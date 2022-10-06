14:28 06.10.2022 (обновлено: 14:42 06.10.2022)
ФНС разъяснила, как платить налоги мобилизованным предпринимателям
ФНС: мобилизованный предприниматель сможет платить налоги и взносы через уполномоченного
Приложение "Налоги ФЛ". Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Мобилизация предпринимателя не отменяет необходимости исполнять обязательства его работающего бизнеса: оплачивать налоги и страховые взносы и представлять необходимые документы в налоговые органы за него может уполномоченный представитель по доверенности, разъясняет Федеральная налоговая служба (ФНС) России.
ФНС публикует ответы на распространённые вопросы налогоплательщиков, при этом в последние дни в ведомство поступило много вопросов от предпринимателей в связи с объявленной президентом РФ частичной мобилизацией.
В частности, ведомство напоминает, что оплатить налоги за мобилизованного гражданина может любой другой налогоплательщик через свой личный кабинет. "В этом случае необходимо указать ИНН того лица, за которое производится уплата, а также УИН документа. Для оформления платежного поручения и онлайн оплаты налогов можно воспользоваться сервисом "Уплата налогов и пошлин" на сайте ФНС России, в котором выбрать режим: "Уплата за третье лицо", - разъясняет ФНС.
Мобилизованный руководитель предприятия или индивидуальный предприниматель обязан платить налоги и страховые взносы за своих наемных работников. Для этого может оформить доверенность на уполномоченного представителя, который будет предоставлять отчетность в налоговые органы. Причем заверить доверенность можно не только у нотариуса, но и у командира воинской части.
Если предприниматель работает на патентной системе, на время мобилизации он может не платить за патент. Для этого нужно встать на учет в качестве плательщика НПД. Статус ИП при этом не будет утрачен, а если у самозанятого нет дохода - налог начисляться не будет.
В случае мобилизации индивидуальный предприниматель также может прекратить свою деятельность в упрощенном порядке: заполнить заявление в электронном виде, сделать скан-копию или фото страниц паспорта либо военного билета и собственное фото (селфи) с этим документом, и направить в регистрирующий орган. Результат государственной регистрации будет направлен на адрес электронной почты заявителя.
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