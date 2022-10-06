https://ria.ru/20221006/nalogi-1821972567.html

ФНС разъяснила, как платить налоги мобилизованным предпринимателям

ФНС разъяснила, как платить налоги мобилизованным предпринимателям - РИА Новости, 06.10.2022

ФНС разъяснила, как платить налоги мобилизованным предпринимателям

Мобилизация предпринимателя не отменяет необходимости исполнять обязательства его работающего бизнеса: оплачивать налоги и страховые взносы и представлять... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:28

2022-10-06T14:28

2022-10-06T14:42

специальная военная операция на украине

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

частичная мобилизация в россии

россия

налоги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746133010_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_fac193c28422159bfa47590f573389c4.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Мобилизация предпринимателя не отменяет необходимости исполнять обязательства его работающего бизнеса: оплачивать налоги и страховые взносы и представлять необходимые документы в налоговые органы за него может уполномоченный представитель по доверенности, разъясняет Федеральная налоговая служба (ФНС) России.ФНС публикует ответы на распространённые вопросы налогоплательщиков, при этом в последние дни в ведомство поступило много вопросов от предпринимателей в связи с объявленной президентом РФ частичной мобилизацией.В частности, ведомство напоминает, что оплатить налоги за мобилизованного гражданина может любой другой налогоплательщик через свой личный кабинет. "В этом случае необходимо указать ИНН того лица, за которое производится уплата, а также УИН документа. Для оформления платежного поручения и онлайн оплаты налогов можно воспользоваться сервисом "Уплата налогов и пошлин" на сайте ФНС России, в котором выбрать режим: "Уплата за третье лицо", - разъясняет ФНС.Мобилизованный руководитель предприятия или индивидуальный предприниматель обязан платить налоги и страховые взносы за своих наемных работников. Для этого может оформить доверенность на уполномоченного представителя, который будет предоставлять отчетность в налоговые органы. Причем заверить доверенность можно не только у нотариуса, но и у командира воинской части.Если предприниматель работает на патентной системе, на время мобилизации он может не платить за патент. Для этого нужно встать на учет в качестве плательщика НПД. Статус ИП при этом не будет утрачен, а если у самозанятого нет дохода - налог начисляться не будет.В случае мобилизации индивидуальный предприниматель также может прекратить свою деятельность в упрощенном порядке: заполнить заявление в электронном виде, сделать скан-копию или фото страниц паспорта либо военного билета и собственное фото (селфи) с этим документом, и направить в регистрирующий орган. Результат государственной регистрации будет направлен на адрес электронной почты заявителя.

https://ria.ru/20221001/nalog-1820840561.html

https://ria.ru/20221001/nalog-1820832741.html

https://ria.ru/20220930/otsrochka-1820493339.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), частичная мобилизация в россии, россия, налоги