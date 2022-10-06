Рейтинг@Mail.ru
ФНС разъяснила, как платить налоги мобилизованным предпринимателям - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/nalogi-1821972567.html
ФНС разъяснила, как платить налоги мобилизованным предпринимателям
ФНС разъяснила, как платить налоги мобилизованным предпринимателям - РИА Новости, 06.10.2022
ФНС разъяснила, как платить налоги мобилизованным предпринимателям
Мобилизация предпринимателя не отменяет необходимости исполнять обязательства его работающего бизнеса: оплачивать налоги и страховые взносы и представлять... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:28
2022-10-06T14:42
специальная военная операция на украине
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
частичная мобилизация в россии
россия
налоги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746133010_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_fac193c28422159bfa47590f573389c4.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Мобилизация предпринимателя не отменяет необходимости исполнять обязательства его работающего бизнеса: оплачивать налоги и страховые взносы и представлять необходимые документы в налоговые органы за него может уполномоченный представитель по доверенности, разъясняет Федеральная налоговая служба (ФНС) России.ФНС публикует ответы на распространённые вопросы налогоплательщиков, при этом в последние дни в ведомство поступило много вопросов от предпринимателей в связи с объявленной президентом РФ частичной мобилизацией.В частности, ведомство напоминает, что оплатить налоги за мобилизованного гражданина может любой другой налогоплательщик через свой личный кабинет. "В этом случае необходимо указать ИНН того лица, за которое производится уплата, а также УИН документа. Для оформления платежного поручения и онлайн оплаты налогов можно воспользоваться сервисом "Уплата налогов и пошлин" на сайте ФНС России, в котором выбрать режим: "Уплата за третье лицо", - разъясняет ФНС.Мобилизованный руководитель предприятия или индивидуальный предприниматель обязан платить налоги и страховые взносы за своих наемных работников. Для этого может оформить доверенность на уполномоченного представителя, который будет предоставлять отчетность в налоговые органы. Причем заверить доверенность можно не только у нотариуса, но и у командира воинской части.Если предприниматель работает на патентной системе, на время мобилизации он может не платить за патент. Для этого нужно встать на учет в качестве плательщика НПД. Статус ИП при этом не будет утрачен, а если у самозанятого нет дохода - налог начисляться не будет.В случае мобилизации индивидуальный предприниматель также может прекратить свою деятельность в упрощенном порядке: заполнить заявление в электронном виде, сделать скан-копию или фото страниц паспорта либо военного билета и собственное фото (селфи) с этим документом, и направить в регистрирующий орган. Результат государственной регистрации будет направлен на адрес электронной почты заявителя.
https://ria.ru/20221001/nalog-1820840561.html
https://ria.ru/20221001/nalog-1820832741.html
https://ria.ru/20220930/otsrochka-1820493339.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746133010_644:0:3375:2048_1920x0_80_0_0_85a9fc90c089e72811e5b39136bc3a0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), частичная мобилизация в россии, россия, налоги
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Частичная мобилизация в России, Россия, Налоги
14:28 06.10.2022 (обновлено: 14:42 06.10.2022)
 
ФНС разъяснила, как платить налоги мобилизованным предпринимателям

ФНС: мобилизованный предприниматель сможет платить налоги и взносы через уполномоченного

© РИА НовостиПриложение "Налоги ФЛ"
Приложение Налоги ФЛ - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости
Приложение "Налоги ФЛ". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Мобилизация предпринимателя не отменяет необходимости исполнять обязательства его работающего бизнеса: оплачивать налоги и страховые взносы и представлять необходимые документы в налоговые органы за него может уполномоченный представитель по доверенности, разъясняет Федеральная налоговая служба (ФНС) России.
ФНС публикует ответы на распространённые вопросы налогоплательщиков, при этом в последние дни в ведомство поступило много вопросов от предпринимателей в связи с объявленной президентом РФ частичной мобилизацией.
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходит подготовку - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 14:10
Портал пояснил, когда военные освобождаются от налога на имущество физлиц
В частности, ведомство напоминает, что оплатить налоги за мобилизованного гражданина может любой другой налогоплательщик через свой личный кабинет. "В этом случае необходимо указать ИНН того лица, за которое производится уплата, а также УИН документа. Для оформления платежного поручения и онлайн оплаты налогов можно воспользоваться сервисом "Уплата налогов и пошлин" на сайте ФНС России, в котором выбрать режим: "Уплата за третье лицо", - разъясняет ФНС.
Мобилизованный руководитель предприятия или индивидуальный предприниматель обязан платить налоги и страховые взносы за своих наемных работников. Для этого может оформить доверенность на уполномоченного представителя, который будет предоставлять отчетность в налоговые органы. Причем заверить доверенность можно не только у нотариуса, но и у командира воинской части.
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 13:12
Налоговый кодекс не освобождает мобилизованных от уплаты земельного налога
Если предприниматель работает на патентной системе, на время мобилизации он может не платить за патент. Для этого нужно встать на учет в качестве плательщика НПД. Статус ИП при этом не будет утрачен, а если у самозанятого нет дохода - налог начисляться не будет.
В случае мобилизации индивидуальный предприниматель также может прекратить свою деятельность в упрощенном порядке: заполнить заявление в электронном виде, сделать скан-копию или фото страниц паспорта либо военного билета и собственное фото (селфи) с этим документом, и направить в регистрирующий орган. Результат государственной регистрации будет направлен на адрес электронной почты заявителя.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 07:13
В Совфеде предложили разработать правила отсрочки для ИП
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаФедеральная налоговая служба (ФНС России)Частичная мобилизация в РоссииРоссияНалоги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала