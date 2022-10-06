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Фонд культурных инициатив выделил двадцать миллиардов на музейные проекты - РИА Новости, 06.10.2022
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Культура
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Фонд культурных инициатив выделил двадцать миллиардов на музейные проекты
Фонд культурных инициатив выделил двадцать миллиардов на музейные проекты - РИА Новости, 06.10.2022
Фонд культурных инициатив выделил двадцать миллиардов на музейные проекты
Фонд культурных инициатив выделил 20 миллиардов на музейные проекты в 2023-2024 годах, сообщил гендиректор ПФКИ Роман Карманов на VIII ежегодной конференции... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:36
2022-10-06T13:36
культура
новости культуры
музеи
роман карманов
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Фонд культурных инициатив выделил 20 миллиардов на музейные проекты в 2023-2024 годах, сообщил гендиректор ПФКИ Роман Карманов на VIII ежегодной конференции "Актуальные направления деятельности музеев".Прием заявок на первый конкурс 2023 года пройдет с 20 октября по 17 ноября 2022 года. В нем могут принять участие НКО, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, а также муниципальные предприятия любых форм, но не казенные.В 2021 году объем поддержки составил 3,5 миллиардов рублей, в 2022-ом — девять миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220922/kultura-1818714827.html
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новости культуры, музеи, роман карманов
Культура, Новости культуры, Музеи, Роман Карманов
13:36 06.10.2022
 
Фонд культурных инициатив выделил двадцать миллиардов на музейные проекты

Фонд культурных инициатив выделил 20 миллиардов рублей на музейные проекты 2023-2024 годов

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкВ вологодском Музее кружева
В вологодском Музее кружева - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Фонд культурных инициатив выделил 20 миллиардов на музейные проекты в 2023-2024 годах, сообщил гендиректор ПФКИ Роман Карманов на VIII ежегодной конференции "Актуальные направления деятельности музеев".
"Фонд существует уже год и четыре месяца. За это время проведено семь конкурсов. Объем поддержки до 2024 года — 32,5 миллиардов рублей. В 2023 году — 10 миллиардов и в 2024 году тоже 10 миллиардов", — сказал он.
Прием заявок на первый конкурс 2023 года пройдет с 20 октября по 17 ноября 2022 года.
В нем могут принять участие НКО, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, а также муниципальные предприятия любых форм, но не казенные.
В 2021 году объем поддержки составил 3,5 миллиардов рублей, в 2022-ом — девять миллиардов рублей.
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