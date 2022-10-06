https://ria.ru/20221006/muzei-1821949351.html
Фонд культурных инициатив выделил двадцать миллиардов на музейные проекты
Фонд культурных инициатив выделил двадцать миллиардов на музейные проекты - РИА Новости, 06.10.2022
Фонд культурных инициатив выделил двадцать миллиардов на музейные проекты
Фонд культурных инициатив выделил 20 миллиардов на музейные проекты в 2023-2024 годах, сообщил гендиректор ПФКИ Роман Карманов на VIII ежегодной конференции... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:36
2022-10-06T13:36
2022-10-06T13:36
культура
новости культуры
музеи
роман карманов
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Фонд культурных инициатив выделил 20 миллиардов на музейные проекты в 2023-2024 годах, сообщил гендиректор ПФКИ Роман Карманов на VIII ежегодной конференции "Актуальные направления деятельности музеев".Прием заявок на первый конкурс 2023 года пройдет с 20 октября по 17 ноября 2022 года. В нем могут принять участие НКО, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, а также муниципальные предприятия любых форм, но не казенные.В 2021 году объем поддержки составил 3,5 миллиардов рублей, в 2022-ом — девять миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220922/kultura-1818714827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, роман карманов
Культура, Новости культуры, Музеи, Роман Карманов
Фонд культурных инициатив выделил двадцать миллиардов на музейные проекты
Фонд культурных инициатив выделил 20 миллиардов рублей на музейные проекты 2023-2024 годов
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Фонд культурных инициатив выделил 20 миллиардов на музейные проекты в 2023-2024 годах, сообщил гендиректор ПФКИ Роман Карманов на VIII ежегодной конференции "Актуальные направления деятельности музеев".
"Фонд существует уже год и четыре месяца. За это время проведено семь конкурсов. Объем поддержки до 2024 года — 32,5 миллиардов рублей. В 2023 году — 10 миллиардов и в 2024 году тоже 10 миллиардов", — сказал он.
Прием заявок на первый конкурс 2023 года пройдет с 20 октября по 17 ноября 2022 года.
В нем могут принять участие НКО, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, а также муниципальные предприятия любых форм, но не казенные.
В 2021 году объем поддержки составил 3,5 миллиардов рублей, в 2022-ом — девять миллиардов рублей.