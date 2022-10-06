https://ria.ru/20221006/muzei-1821949351.html

Фонд культурных инициатив выделил двадцать миллиардов на музейные проекты

Фонд культурных инициатив выделил двадцать миллиардов на музейные проекты - РИА Новости, 06.10.2022

Фонд культурных инициатив выделил двадцать миллиардов на музейные проекты

Фонд культурных инициатив выделил 20 миллиардов на музейные проекты в 2023-2024 годах, сообщил гендиректор ПФКИ Роман Карманов на VIII ежегодной конференции... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:36

2022-10-06T13:36

2022-10-06T13:36

культура

новости культуры

музеи

роман карманов

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Фонд культурных инициатив выделил 20 миллиардов на музейные проекты в 2023-2024 годах, сообщил гендиректор ПФКИ Роман Карманов на VIII ежегодной конференции "Актуальные направления деятельности музеев".Прием заявок на первый конкурс 2023 года пройдет с 20 октября по 17 ноября 2022 года. В нем могут принять участие НКО, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, а также муниципальные предприятия любых форм, но не казенные.В 2021 году объем поддержки составил 3,5 миллиардов рублей, в 2022-ом — девять миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220922/kultura-1818714827.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, роман карманов