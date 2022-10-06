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Основные пять мостов через Днепр и ДнепроГЭС в Запорожье заминированы - РИА Новости, 06.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/mosty-1821914519.html
Основные пять мостов через Днепр и ДнепроГЭС в Запорожье заминированы
Основные пять мостов через Днепр и ДнепроГЭС в Запорожье заминированы - РИА Новости, 06.10.2022
Основные пять мостов через Днепр и ДнепроГЭС в Запорожье заминированы
Все основные пять мостов в городе Запорожье, а также плотина ДнепроГЭС заминированы украинскими военными, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:39
2022-10-06T11:39
специальная военная операция на украине
владимир рогов
днепр (город)
запорожье
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Все основные пять мостов в городе Запорожье, а также плотина ДнепроГЭС заминированы украинскими военными, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Киевские власти могут в любой момент устроить провокацию на Днепровской ГЭС, заявил ранее Рогов. Он сообщил о возможном сценарии подрыва плотины на Кременчугской ГЭС выше по течению Днепра, в результате чего в Запорожье произойдет катастрофическое затопление многих микрорайонов, а плотина ДнепроГЭСа не выдержит натиск поступившей воды."Сам ДнепроГЭС заминирован еще с первых дней марта, когда режим Зеленского ждал нашего быстрого входа в Запорожье. В городе заминированы еще пять мостов через Днепр, включая арочный мост, мосты Преображенского и два новых моста", - сказал Рогов в эфире радио "КП".
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днепр (город)
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владимир рогов, днепр (город), запорожье, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Днепр (город), Запорожье, Запорожская область, Происшествия
11:39 06.10.2022
 
Основные пять мостов через Днепр и ДнепроГЭС в Запорожье заминированы

Рогов: основные пять мостов через Днепр и ДнепроГЭС в Запорожье заминированы

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие у понтонной переправы через Днепр
Российские военнослужащие у понтонной переправы через Днепр - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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Российские военнослужащие у понтонной переправы через Днепр. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Все основные пять мостов в городе Запорожье, а также плотина ДнепроГЭС заминированы украинскими военными, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Киевские власти могут в любой момент устроить провокацию на Днепровской ГЭС, заявил ранее Рогов. Он сообщил о возможном сценарии подрыва плотины на Кременчугской ГЭС выше по течению Днепра, в результате чего в Запорожье произойдет катастрофическое затопление многих микрорайонов, а плотина ДнепроГЭСа не выдержит натиск поступившей воды.
"Сам ДнепроГЭС заминирован еще с первых дней марта, когда режим Зеленского ждал нашего быстрого входа в Запорожье. В городе заминированы еще пять мостов через Днепр, включая арочный мост, мосты Преображенского и два новых моста", - сказал Рогов в эфире радио "КП".
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 05:02Специальная военная операция на Украине
Посол России отверг обвинения США в "минировании" территории Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговДнепр (город)ЗапорожьеЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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