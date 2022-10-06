https://ria.ru/20221006/mosty-1821914519.html

Основные пять мостов через Днепр и ДнепроГЭС в Запорожье заминированы

Основные пять мостов через Днепр и ДнепроГЭС в Запорожье заминированы - РИА Новости, 06.10.2022

Основные пять мостов через Днепр и ДнепроГЭС в Запорожье заминированы

Все основные пять мостов в городе Запорожье, а также плотина ДнепроГЭС заминированы украинскими военными, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:39

2022-10-06T11:39

2022-10-06T11:39

специальная военная операция на украине

владимир рогов

днепр (город)

запорожье

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Все основные пять мостов в городе Запорожье, а также плотина ДнепроГЭС заминированы украинскими военными, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Киевские власти могут в любой момент устроить провокацию на Днепровской ГЭС, заявил ранее Рогов. Он сообщил о возможном сценарии подрыва плотины на Кременчугской ГЭС выше по течению Днепра, в результате чего в Запорожье произойдет катастрофическое затопление многих микрорайонов, а плотина ДнепроГЭСа не выдержит натиск поступившей воды."Сам ДнепроГЭС заминирован еще с первых дней марта, когда режим Зеленского ждал нашего быстрого входа в Запорожье. В городе заминированы еще пять мостов через Днепр, включая арочный мост, мосты Преображенского и два новых моста", - сказал Рогов в эфире радио "КП".

https://ria.ru/20220810/obvineniya-1808476687.html

днепр (город)

запорожье

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир рогов, днепр (город), запорожье, запорожская область, происшествия