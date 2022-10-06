https://ria.ru/20221006/most-1821997788.html
Сальдо оценил сроки восстановления Антоновского моста в Херсоне
Сальдо оценил сроки восстановления Антоновского моста в Херсоне - РИА Новости, 06.10.2022
Сальдо оценил сроки восстановления Антоновского моста в Херсоне
Антоновский мост в Херсоне будет восстановлен быстро, как только линия фронта отодвинется, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:53
2022-10-06T15:53
2022-10-06T16:05
специальная военная операция на украине
херсон
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
кирилл стремоусов
херсонская область
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Антоновский мост в Херсоне будет восстановлен быстро, как только линия фронта отодвинется, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Украинские войска в четверг нанесли очередной удар по Антоновскому мосту. Как сообщил позже заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, мост не получил повреждений."Сегодня днем снова был удар по Антоновскому мосту, одна ракета все-таки не была сбита и она по нему попала. Он не эксплуатируется на сегодняшний день. Разбить его очень сложно, он очень мощный - в советское время построен. Надеюсь на то, что мы его достаточно быстро восстановим, когда фронт отодвинется", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".Сальдо еще раз подчеркнул, что Антоновский мост не используется в военных целях, его повреждения затрудняют логистику только гражданскому населению.
https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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15:53 06.10.2022 (обновлено: 16:05 06.10.2022)
Сальдо оценил сроки восстановления Антоновского моста в Херсоне
Сальдо: Антоновский мост в Херсоне восстановят быстро, как только линия фронта отодвинется