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Сальдо оценил сроки восстановления Антоновского моста в Херсоне - РИА Новости, 06.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Сальдо оценил сроки восстановления Антоновского моста в Херсоне
Сальдо оценил сроки восстановления Антоновского моста в Херсоне - РИА Новости, 06.10.2022
Сальдо оценил сроки восстановления Антоновского моста в Херсоне
Антоновский мост в Херсоне будет восстановлен быстро, как только линия фронта отодвинется, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:53
2022-10-06T16:05
специальная военная операция на украине
херсон
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
кирилл стремоусов
херсонская область
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Антоновский мост в Херсоне будет восстановлен быстро, как только линия фронта отодвинется, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Украинские войска в четверг нанесли очередной удар по Антоновскому мосту. Как сообщил позже заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, мост не получил повреждений."Сегодня днем снова был удар по Антоновскому мосту, одна ракета все-таки не была сбита и она по нему попала. Он не эксплуатируется на сегодняшний день. Разбить его очень сложно, он очень мощный - в советское время построен. Надеюсь на то, что мы его достаточно быстро восстановим, когда фронт отодвинется", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".Сальдо еще раз подчеркнул, что Антоновский мост не используется в военных целях, его повреждения затрудняют логистику только гражданскому населению.
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херсон, владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины, кирилл стремоусов, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины, Кирилл Стремоусов, Херсонская область
15:53 06.10.2022 (обновлено: 16:05 06.10.2022)
 
Сальдо оценил сроки восстановления Антоновского моста в Херсоне

Сальдо: Антоновский мост в Херсоне восстановят быстро, как только линия фронта отодвинется

© РИАНовостиПереправа у Антоновского моста в Херсоне
Переправа у Антоновского моста в Херсоне
© РИАНовости
Переправа у Антоновского моста в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Антоновский мост в Херсоне будет восстановлен быстро, как только линия фронта отодвинется, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Украинские войска в четверг нанесли очередной удар по Антоновскому мосту. Как сообщил позже заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, мост не получил повреждений.
"Сегодня днем снова был удар по Антоновскому мосту, одна ракета все-таки не была сбита и она по нему попала. Он не эксплуатируется на сегодняшний день. Разбить его очень сложно, он очень мощный - в советское время построен. Надеюсь на то, что мы его достаточно быстро восстановим, когда фронт отодвинется", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".
Сальдо еще раз подчеркнул, что Антоновский мост не используется в военных целях, его повреждения затрудняют логистику только гражданскому населению.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонВладимир СальдоУкраинаВооруженные силы УкраиныКирилл СтремоусовХерсонская область
 
 
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