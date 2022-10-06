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Сальдо оценил сроки восстановления Антоновского моста в Херсоне

Сальдо оценил сроки восстановления Антоновского моста в Херсоне - РИА Новости, 06.10.2022

Сальдо оценил сроки восстановления Антоновского моста в Херсоне

Антоновский мост в Херсоне будет восстановлен быстро, как только линия фронта отодвинется, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T15:53

2022-10-06T15:53

2022-10-06T16:05

специальная военная операция на украине

херсон

владимир сальдо

украина

вооруженные силы украины

кирилл стремоусов

херсонская область

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Антоновский мост в Херсоне будет восстановлен быстро, как только линия фронта отодвинется, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Украинские войска в четверг нанесли очередной удар по Антоновскому мосту. Как сообщил позже заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, мост не получил повреждений."Сегодня днем снова был удар по Антоновскому мосту, одна ракета все-таки не была сбита и она по нему попала. Он не эксплуатируется на сегодняшний день. Разбить его очень сложно, он очень мощный - в советское время построен. Надеюсь на то, что мы его достаточно быстро восстановим, когда фронт отодвинется", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".Сальдо еще раз подчеркнул, что Антоновский мост не используется в военных целях, его повреждения затрудняют логистику только гражданскому населению.

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

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Наталья Макарова

херсон, владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины, кирилл стремоусов, херсонская область