https://ria.ru/20221006/most-1821990099.html

Антоновский мост в Херсоне не был поврежден при ударе со стороны ВСУ

Антоновский мост в Херсоне не был поврежден при ударе со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.10.2022

Антоновский мост в Херсоне не был поврежден при ударе со стороны ВСУ

Антоновский мост в Херсоне не получил повреждений после удара украинских войск в четверг, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T15:24

2022-10-06T15:24

2022-10-06T15:35

специальная военная операция на украине

херсон

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Антоновский мост в Херсоне не получил повреждений после удара украинских войск в четверг, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Как сообщили журналистам в экстренных службах ранее, украинские войска нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне, по предварительной информации, пострадавших нет."Бьют в отверстия, сейчас два HIMARS пролетели просто навылет. По мосту стреляют в дырки, которые уже есть на мосту. Мост - никаких повреждений, даже не зацепило мост, все пролетело как в баскетбольное кольцо", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.

https://radiosputnik.ria.ru/20221005/kherson-1821694212.html

херсон

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсон, вооруженные силы украины, в мире