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Антоновский мост в Херсоне не был поврежден при ударе со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/most-1821990099.html
Антоновский мост в Херсоне не был поврежден при ударе со стороны ВСУ
Антоновский мост в Херсоне не был поврежден при ударе со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.10.2022
Антоновский мост в Херсоне не был поврежден при ударе со стороны ВСУ
Антоновский мост в Херсоне не получил повреждений после удара украинских войск в четверг, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:24
2022-10-06T15:35
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Антоновский мост в Херсоне не получил повреждений после удара украинских войск в четверг, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.Как сообщили журналистам в экстренных службах ранее, украинские войска нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне, по предварительной информации, пострадавших нет."Бьют в отверстия, сейчас два HIMARS пролетели просто навылет. По мосту стреляют в дырки, которые уже есть на мосту. Мост - никаких повреждений, даже не зацепило мост, все пролетело как в баскетбольное кольцо", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.
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херсон, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, В мире
15:24 06.10.2022 (обновлено: 15:35 06.10.2022)
 
Антоновский мост в Херсоне не был поврежден при ударе со стороны ВСУ

Стремоусов: Антоновский мост в Херсоне не был поврежден при ударе со стороны ВСУ

© РИАНовостиПереправа у Антоновского моста в Херсоне
Переправа у Антоновского моста в Херсоне
© РИАНовости
Переправа у Антоновского моста в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Антоновский мост в Херсоне не получил повреждений после удара украинских войск в четверг, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Как сообщили журналистам в экстренных службах ранее, украинские войска нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне, по предварительной информации, пострадавших нет.
"Бьют в отверстия, сейчас два HIMARS пролетели просто навылет. По мосту стреляют в дырки, которые уже есть на мосту. Мост - никаких повреждений, даже не зацепило мост, все пролетело как в баскетбольное кольцо", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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