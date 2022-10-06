https://ria.ru/20221006/moskva-1822001415.html
Специалисты приступили к консервации фонтана-ротонды у Никитских ворот
Специалисты приступили к консервации фонтана-ротонды у Никитских ворот - РИА Новости, 06.10.2022
Специалисты приступили к консервации фонтана-ротонды у Никитских ворот
Специалисты приступили к консервации на зиму фонтана-ротонды "Наталья и Александр" у Никитских ворот в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:13
2022-10-06T16:13
2022-10-06T16:13
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Специалисты приступили к консервации на зиму фонтана-ротонды "Наталья и Александр" у Никитских ворот в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Приступили к консервации на зиму фонтана-ротонды "Наталья и Александр" у Никитских ворот. На первом этапе специалисты ГБУ "Гормост" промывают колонны ротонды, скульптуры, гранитный постамент, чашу и парапеты фонтана. На все элементы мягкими щетками наносится моющее средство, после его смывают водой под давлением. Полную промывку сооружения выполняют за один день", - говорится в сообщении.Уточняется, что на втором этапе специалисты продуют трубопроводы, демонтируют струеобразующие элементы, накроют чаши специальными металлическими пластинами для защиты от снега и грязи.Фонтан-ротонда "Наталья и Александр" установлен в 1999 году к 200-летию со дня рождения Александра Пушкина. Он расположен в сквере у Никитских ворот рядом с православным храмом "Большое Вознесение", где прошел обряд венчания поэта и его избранницы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, городское хозяйство москвы, фонтаны, зима (время года)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Фонтаны, Зима (время года)
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Специалисты приступили к консервации на зиму фонтана-ротонды "Наталья и Александр" у Никитских ворот в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Приступили к консервации на зиму фонтана-ротонды "Наталья и Александр" у Никитских ворот. На первом этапе специалисты ГБУ "Гормост" промывают колонны ротонды, скульптуры, гранитный постамент, чашу и парапеты фонтана. На все элементы мягкими щетками наносится моющее средство, после его смывают водой под давлением. Полную промывку сооружения выполняют за один день", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на втором этапе специалисты продуют трубопроводы, демонтируют струеобразующие элементы, накроют чаши специальными металлическими пластинами для защиты от снега и грязи.
Фонтан-ротонда "Наталья и Александр" установлен в 1999 году к 200-летию со дня рождения Александра Пушкина
. Он расположен в сквере у Никитских ворот рядом с православным храмом "Большое Вознесение", где прошел обряд венчания поэта и его избранницы.