https://ria.ru/20221006/moskva-1822001415.html

Специалисты приступили к консервации фонтана-ротонды у Никитских ворот

Специалисты приступили к консервации фонтана-ротонды у Никитских ворот - РИА Новости, 06.10.2022

Специалисты приступили к консервации фонтана-ротонды у Никитских ворот

Специалисты приступили к консервации на зиму фонтана-ротонды "Наталья и Александр" у Никитских ворот в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:13

2022-10-06T16:13

2022-10-06T16:13

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москва

городское хозяйство москвы

фонтаны

зима (время года)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Специалисты приступили к консервации на зиму фонтана-ротонды "Наталья и Александр" у Никитских ворот в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Приступили к консервации на зиму фонтана-ротонды "Наталья и Александр" у Никитских ворот. На первом этапе специалисты ГБУ "Гормост" промывают колонны ротонды, скульптуры, гранитный постамент, чашу и парапеты фонтана. На все элементы мягкими щетками наносится моющее средство, после его смывают водой под давлением. Полную промывку сооружения выполняют за один день", - говорится в сообщении.Уточняется, что на втором этапе специалисты продуют трубопроводы, демонтируют струеобразующие элементы, накроют чаши специальными металлическими пластинами для защиты от снега и грязи.Фонтан-ротонда "Наталья и Александр" установлен в 1999 году к 200-летию со дня рождения Александра Пушкина. Он расположен в сквере у Никитских ворот рядом с православным храмом "Большое Вознесение", где прошел обряд венчания поэта и его избранницы.

https://ria.ru/20221006/ptitsy-1821982518.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, фонтаны, зима (время года)