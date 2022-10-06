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Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского доставили в Балашиху - РИА Новости, 06.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221006/moschi-1821960703.html
Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского доставили в Балашиху
Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского доставили в Балашиху - РИА Новости, 06.10.2022
Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского доставили в Балашиху
Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского доставили в Преображенский храм микрорайона Саввино в Балашихе, доступ к нему для верующих будет открыт в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:40
2022-10-06T13:40
религия
балашиха
московская область (подмосковье)
сергий радонежский
россия
снг
религия
русская православная церковь
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского доставили в Преображенский храм микрорайона Саввино в Балашихе, доступ к нему для верующих будет открыт в четверг, 6 октября, до 21:00 и в пятницу,7 октября, с 7:00 до 14:00, сообщает пресс-служба администрации городского округа Балашиха.Торжественные мероприятия с принесением ковчега с мощами преподобного Сергия Радонежского проходят в Подмосковье со 2 по 7 октября, они приурочены к 600-летию со дня обретения артефакта. Первым в регионе его встретил Одинцовский округ 2 октября. С 3 по 4 октября их смогли увидеть верующие в Подольске, с 4 по 5 октября — в Коломне и с 5 по 7 октября святыне могут поклониться жители Балашихи.Путешествие мощей по России и странам СНГ началось 13 июня. За это время ковчег провезли по 13 российским регионам, последним пунктом его назначения станет Москва, куда мощи прибудут 7 октября."Это очень важное, ответственное и радостное событие. Эти мощи проехали по всей России. Сергий Радонежский — великий святой, который боролся за единство Руси, торжество православной веры и верность Отечеству. Здесь много людей, которые приехали из многих городов Подмосковья. Также присутствуют священники из всех городов Балашихинской епархии", - сказал епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай Погребняк, слова которого цитирует пресс-служба.
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балашиха
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балашиха, московская область (подмосковье), сергий радонежский, россия, снг, религия, русская православная церковь, православие
Религия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Сергий Радонежский, Россия, СНГ, Религия, Русская православная церковь, Православие
13:40 06.10.2022
 

Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского доставили в Балашиху

© Фото : Официальный сайт Администрации Городского округа БалашихаКовчег с мощами преподобного Сергия Радонежского доставили в Балашиху
Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского доставили в Балашиху - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : Официальный сайт Администрации Городского округа Балашиха
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского доставили в Преображенский храм микрорайона Саввино в Балашихе, доступ к нему для верующих будет открыт в четверг, 6 октября, до 21:00 и в пятницу,7 октября, с 7:00 до 14:00, сообщает пресс-служба администрации городского округа Балашиха.
Торжественные мероприятия с принесением ковчега с мощами преподобного Сергия Радонежского проходят в Подмосковье со 2 по 7 октября, они приурочены к 600-летию со дня обретения артефакта. Первым в регионе его встретил Одинцовский округ 2 октября. С 3 по 4 октября их смогли увидеть верующие в Подольске, с 4 по 5 октября — в Коломне и с 5 по 7 октября святыне могут поклониться жители Балашихи.
Путешествие мощей по России и странам СНГ началось 13 июня. За это время ковчег провезли по 13 российским регионам, последним пунктом его назначения станет Москва, куда мощи прибудут 7 октября.
"Это очень важное, ответственное и радостное событие. Эти мощи проехали по всей России. Сергий Радонежский — великий святой, который боролся за единство Руси, торжество православной веры и верность Отечеству. Здесь много людей, которые приехали из многих городов Подмосковья. Также присутствуют священники из всех городов Балашихинской епархии", - сказал епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай Погребняк, слова которого цитирует пресс-служба.
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РелигияБалашихаМосковская область (Подмосковье)Сергий РадонежскийРоссияСНГРелигияРусская православная церковьПравославие
 
 
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