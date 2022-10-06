https://ria.ru/20221006/mordoviya-1822075372.html
Мордовия представила свою продукцию на выставке "Золотая осень"
Мордовия представила свою продукцию на выставке "Золотая осень" - РИА Новости, 06.10.2022
Мордовия представила свою продукцию на выставке "Золотая осень"
Семнадцать предприятий Мордовии представили свою продукцию на агропромышленной выставке "Золотая осень – 2022", сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T19:56
2022-10-06T19:56
2022-10-06T19:56
республика мордовия
экономика
артем здунов
россия
республика мордовия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
росагролизинг
россельхозбанк
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Семнадцать предприятий Мордовии представили свою продукцию на агропромышленной выставке "Золотая осень – 2022", сообщает пресс-служба главы республики.Всероссийская агропромышленная выставка "Золотая осень" проходит в подмосковной Кубинке с 5 по 8 октября. Ежегодно в мероприятии принимают участие сотни производителей из разных регионов России, проводятся презентации современной сельскохозяйственной техники, инновационных разработок и новейших технологий в сфере АПК."Делегацию Мордовии на выставке возглавил руководитель республики Артём Здунов. Акцент при формировании экспозиции республики был сделан на производственных, экспортных и инвестиционных возможностях региона", - говорится в сообщении.Отмечается, что Мордовия входит в число лидеров среди субъектов страны по производству основных видов продукции в расчете на душу населения. По производству яиц и молока Мордовия занимает в стране первое место, по производству мяса - четвёртое."Республика не только полностью обеспечивает свой потребительский спрос на рынке по мясу, молоку, яйцу, сахару и овощам, но и свыше 80% произведенной продукции реализует за пределы региона, в том числе экспортирует в 21 страну мира", - подчеркивается в сообщении.Глава Мордовии провёл на площадке агропромышленной выставки "Золотая осень" ряд рабочих встреч, в том числе с руководством Минсельхоза России, Россельхозбанка, Росагролизинга, представителями компании "Пегас-Агро". Обсуждались вопросы поддержки отрасли, поставок сельскохозяйственной техники для республиканских аграриев. Кроме того, руководитель республики обсудил с руководством компании "Фос-Агро-Волга" взаимодействие по поставкам удобрений для сельхозпредприятий на грядущий сезон."Этот год мы завершаем достойно, по зерновым у нас рекордный сбор – 1 миллион 750 тысяч тонн, урожайность - 38 центнеров с гектара, это хороший результат. Но вопросов агропромышленного развития ещё много - нужна техника, нужна модернизация, оборудование. Все специалисты, которые за это отвечают, находятся сегодня здесь – кто занимается удобрениями, оборудованием, транспортом. Будем активно работать на этой деловой площадке. Есть и чему поучиться у коллег. Это хорошая практика для обмена опытом", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
https://ria.ru/20220920/mordoviya-1818282627.html
https://ria.ru/20220913/professionaly-1816410584.html
https://ria.ru/20220812/mordoviya-1809295562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, артем здунов, россия, республика мордовия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), росагролизинг, россельхозбанк, кубинка
Республика Мордовия, Экономика, Артем Здунов, Россия, Республика Мордовия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Росагролизинг, Россельхозбанк, Кубинка
Мордовия представила свою продукцию на выставке "Золотая осень"
Семнадцать предприятий Мордовии представили продукцию на выставке "Золотая осень – 2022"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Семнадцать предприятий Мордовии представили свою продукцию на агропромышленной выставке "Золотая осень – 2022", сообщает пресс-служба главы республики.
Всероссийская агропромышленная выставка "Золотая осень" проходит в подмосковной Кубинке
с 5 по 8 октября. Ежегодно в мероприятии принимают участие сотни производителей из разных регионов России
, проводятся презентации современной сельскохозяйственной техники, инновационных разработок и новейших технологий в сфере АПК.
"Делегацию Мордовии на выставке возглавил руководитель республики Артём Здунов
. Акцент при формировании экспозиции республики был сделан на производственных, экспортных и инвестиционных возможностях региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Мордовия входит в число лидеров среди субъектов страны по производству основных видов продукции в расчете на душу населения. По производству яиц и молока Мордовия занимает в стране первое место, по производству мяса - четвёртое.
"Республика не только полностью обеспечивает свой потребительский спрос на рынке по мясу, молоку, яйцу, сахару и овощам, но и свыше 80% произведенной продукции реализует за пределы региона, в том числе экспортирует в 21 страну мира", - подчеркивается в сообщении.
Глава Мордовии провёл на площадке агропромышленной выставки "Золотая осень" ряд рабочих встреч, в том числе с руководством Минсельхоза
России, Россельхозбанка
, Росагролизинга
, представителями компании "Пегас-Агро". Обсуждались вопросы поддержки отрасли, поставок сельскохозяйственной техники для республиканских аграриев. Кроме того, руководитель республики обсудил с руководством компании "Фос-Агро-Волга" взаимодействие по поставкам удобрений для сельхозпредприятий на грядущий сезон.
"Этот год мы завершаем достойно, по зерновым у нас рекордный сбор – 1 миллион 750 тысяч тонн, урожайность - 38 центнеров с гектара, это хороший результат. Но вопросов агропромышленного развития ещё много - нужна техника, нужна модернизация, оборудование. Все специалисты, которые за это отвечают, находятся сегодня здесь – кто занимается удобрениями, оборудованием, транспортом. Будем активно работать на этой деловой площадке. Есть и чему поучиться у коллег. Это хорошая практика для обмена опытом", - цитирует пресс-служба слова Здунова.