https://ria.ru/20221006/mordoviya-1822075372.html

Мордовия представила свою продукцию на выставке "Золотая осень"

Мордовия представила свою продукцию на выставке "Золотая осень" - РИА Новости, 06.10.2022

Мордовия представила свою продукцию на выставке "Золотая осень"

Семнадцать предприятий Мордовии представили свою продукцию на агропромышленной выставке "Золотая осень – 2022", сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T19:56

2022-10-06T19:56

2022-10-06T19:56

республика мордовия

экономика

артем здунов

россия

республика мордовия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

росагролизинг

россельхозбанк

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Семнадцать предприятий Мордовии представили свою продукцию на агропромышленной выставке "Золотая осень – 2022", сообщает пресс-служба главы республики.Всероссийская агропромышленная выставка "Золотая осень" проходит в подмосковной Кубинке с 5 по 8 октября. Ежегодно в мероприятии принимают участие сотни производителей из разных регионов России, проводятся презентации современной сельскохозяйственной техники, инновационных разработок и новейших технологий в сфере АПК."Делегацию Мордовии на выставке возглавил руководитель республики Артём Здунов. Акцент при формировании экспозиции республики был сделан на производственных, экспортных и инвестиционных возможностях региона", - говорится в сообщении.Отмечается, что Мордовия входит в число лидеров среди субъектов страны по производству основных видов продукции в расчете на душу населения. По производству яиц и молока Мордовия занимает в стране первое место, по производству мяса - четвёртое."Республика не только полностью обеспечивает свой потребительский спрос на рынке по мясу, молоку, яйцу, сахару и овощам, но и свыше 80% произведенной продукции реализует за пределы региона, в том числе экспортирует в 21 страну мира", - подчеркивается в сообщении.Глава Мордовии провёл на площадке агропромышленной выставки "Золотая осень" ряд рабочих встреч, в том числе с руководством Минсельхоза России, Россельхозбанка, Росагролизинга, представителями компании "Пегас-Агро". Обсуждались вопросы поддержки отрасли, поставок сельскохозяйственной техники для республиканских аграриев. Кроме того, руководитель республики обсудил с руководством компании "Фос-Агро-Волга" взаимодействие по поставкам удобрений для сельхозпредприятий на грядущий сезон."Этот год мы завершаем достойно, по зерновым у нас рекордный сбор – 1 миллион 750 тысяч тонн, урожайность - 38 центнеров с гектара, это хороший результат. Но вопросов агропромышленного развития ещё много - нужна техника, нужна модернизация, оборудование. Все специалисты, которые за это отвечают, находятся сегодня здесь – кто занимается удобрениями, оборудованием, транспортом. Будем активно работать на этой деловой площадке. Есть и чему поучиться у коллег. Это хорошая практика для обмена опытом", - цитирует пресс-служба слова Здунова.

https://ria.ru/20220920/mordoviya-1818282627.html

https://ria.ru/20220913/professionaly-1816410584.html

https://ria.ru/20220812/mordoviya-1809295562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, артем здунов, россия, республика мордовия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), росагролизинг, россельхозбанк, кубинка