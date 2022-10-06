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Премьер Белоруссии подписал постановление о моратории на повышение цен - РИА Новости, 06.10.2022
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Премьер Белоруссии подписал постановление о моратории на повышение цен
Премьер Белоруссии подписал постановление о моратории на повышение цен - РИА Новости, 06.10.2022
Премьер Белоруссии подписал постановление о моратории на повышение цен
Премьер Белоруссии Роман Головченко подписал постановление о введении моратория на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T21:06
2022-10-06T21:06
экономика
белоруссия
роман головченко
александр лукашенко
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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко подписал постановление о введении моратория на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке, сообщила в четверг пресс-служба белорусского правительства.Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал рост цен на товары, текущий уровень инфляции и распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. Комитет госконтроля и министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) объявили о масштабном мониторинге цен. Госконтроль предупредил, что что в случае выявления фактов повышения цен на любые товары будут приниматься самые жесткие меры реагирования, вплоть до возбуждения уголовных дел."В Беларуси введен мораторий на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке. Соответствующее постановление подписал премьер по итогам совещания у главы государства", - говорится в сообщении в Тelegram-канале белорусского правительства.Отмечается, что "с 6 октября 2022 года юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, ввоз и реализацию товаров на внутренний рынок или оказывающие услуги на территории Беларуси, не смогут повысить цены на все товары, как продовольственные, так и непродовольственные, и услуги". "Повышение цен в результате отмены акций, скидок и распродаж также не допускается", - подчеркивается в сообщении.Согласно сообщению, "МАРТ, другим республиканским органам государственного управления, государственным организациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Мингорисполкому поручено осуществлять контроль за насыщением рынка товарами и услугами, а также предоставлены полномочия на приостановление работы объектов, действия специальных разрешений, лицензий в случае нарушения требований постановления правительства".
https://ria.ru/20221003/belorussiya-1821145989.html
https://ria.ru/20220923/belorussiya-1818944190.html
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экономика, белоруссия, роман головченко, александр лукашенко
Экономика, Белоруссия, Роман Головченко, Александр Лукашенко
21:06 06.10.2022
 
Премьер Белоруссии подписал постановление о моратории на повышение цен

Премьер Белоруссии Головченко подписал постановление о введении моратория на повышение цен

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко подписал постановление о введении моратория на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке, сообщила в четверг пресс-служба белорусского правительства.
Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал рост цен на товары, текущий уровень инфляции и распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране. Комитет госконтроля и министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) объявили о масштабном мониторинге цен. Госконтроль предупредил, что что в случае выявления фактов повышения цен на любые товары будут приниматься самые жесткие меры реагирования, вплоть до возбуждения уголовных дел.
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"В Беларуси введен мораторий на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке. Соответствующее постановление подписал премьер по итогам совещания у главы государства", - говорится в сообщении в Тelegram-канале белорусского правительства.
Отмечается, что "с 6 октября 2022 года юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, ввоз и реализацию товаров на внутренний рынок или оказывающие услуги на территории Беларуси, не смогут повысить цены на все товары, как продовольственные, так и непродовольственные, и услуги". "Повышение цен в результате отмены акций, скидок и распродаж также не допускается", - подчеркивается в сообщении.
Согласно сообщению, "МАРТ, другим республиканским органам государственного управления, государственным организациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Мингорисполкому поручено осуществлять контроль за насыщением рынка товарами и услугами, а также предоставлены полномочия на приостановление работы объектов, действия специальных разрешений, лицензий в случае нарушения требований постановления правительства".
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