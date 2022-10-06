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Алтайский край выполнил задачи первого этапа частичной мобилизации - РИА Новости, 06.10.2022
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Алтайский край выполнил задачи первого этапа частичной мобилизации
Алтайский край выполнил задачи первого этапа частичной мобилизации - РИА Новости, 06.10.2022
Алтайский край выполнил задачи первого этапа частичной мобилизации
Алтайский край полностью выполнил задачи первого этапа частичной мобилизации, заявил губернатор Виктор Томенко на заседании правительства региона. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:04
2022-10-06T12:19
алтайский край
частичная мобилизация в россии
виктор томенко
общество
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БАРНАУЛ, 6 окт - РИА Новости. Алтайский край полностью выполнил задачи первого этапа частичной мобилизации, заявил губернатор Виктор Томенко на заседании правительства региона."Сегодня, 6 октября, губернатор Виктор Томенко провел заседание правительства Алтайского края, в ходе которого затронул вопрос помощи военнослужащим и их семьям… Задачи, поставленные перед Алтайским краем по первому этапу частичной мобилизации, выполнены в полном объеме", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.Уточняется, что расходы, связанные с оповещением, транспортировкой мобилизованных к местам дислокации и их обеспечение в дороге производятся за счет бюджета края. Сколько всего жителей края мобилизованы, не уточняется.
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алтайский край, частичная мобилизация в россии, виктор томенко, общество
Алтайский край, Частичная мобилизация в России, Виктор Томенко, Общество
12:04 06.10.2022 (обновлено: 12:19 06.10.2022)
 
Алтайский край выполнил задачи первого этапа частичной мобилизации

Губернатор Томенко: Алтайский край выполнил задачи первого этапа частичной мобилизации

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПодготовка призванных в рамках частичной мобилизации
Подготовка призванных в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости
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Подготовка призванных в рамках частичной мобилизации. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 6 окт - РИА Новости. Алтайский край полностью выполнил задачи первого этапа частичной мобилизации, заявил губернатор Виктор Томенко на заседании правительства региона.
"Сегодня, 6 октября, губернатор Виктор Томенко провел заседание правительства Алтайского края, в ходе которого затронул вопрос помощи военнослужащим и их семьям… Задачи, поставленные перед Алтайским краем по первому этапу частичной мобилизации, выполнены в полном объеме", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Уточняется, что расходы, связанные с оповещением, транспортировкой мобилизованных к местам дислокации и их обеспечение в дороге производятся за счет бюджета края. Сколько всего жителей края мобилизованы, не уточняется.
 
Алтайский крайЧастичная мобилизация в РоссииВиктор ТоменкоОбщество
 
 
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