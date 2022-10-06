https://ria.ru/20221006/mobilizatsiya-1821924040.html

Алтайский край выполнил задачи первого этапа частичной мобилизации

Алтайский край выполнил задачи первого этапа частичной мобилизации - РИА Новости, 06.10.2022

Алтайский край выполнил задачи первого этапа частичной мобилизации

Алтайский край полностью выполнил задачи первого этапа частичной мобилизации, заявил губернатор Виктор Томенко на заседании правительства региона. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:04

2022-10-06T12:04

2022-10-06T12:19

алтайский край

частичная мобилизация в россии

виктор томенко

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821497859_0:230:3006:1921_1920x0_80_0_0_68396cf544f5ccd09418bfb62b4e340c.jpg

БАРНАУЛ, 6 окт - РИА Новости. Алтайский край полностью выполнил задачи первого этапа частичной мобилизации, заявил губернатор Виктор Томенко на заседании правительства региона."Сегодня, 6 октября, губернатор Виктор Томенко провел заседание правительства Алтайского края, в ходе которого затронул вопрос помощи военнослужащим и их семьям… Задачи, поставленные перед Алтайским краем по первому этапу частичной мобилизации, выполнены в полном объеме", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.Уточняется, что расходы, связанные с оповещением, транспортировкой мобилизованных к местам дислокации и их обеспечение в дороге производятся за счет бюджета края. Сколько всего жителей края мобилизованы, не уточняется.

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алтайский край, частичная мобилизация в россии, виктор томенко, общество