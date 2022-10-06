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При крушении судна с мигрантами у берегов Греции погибли 15 человек - РИА Новости, 06.10.2022
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При крушении судна с мигрантами у берегов Греции погибли 15 человек
При крушении судна с мигрантами у берегов Греции погибли 15 человек - РИА Новости, 06.10.2022
При крушении судна с мигрантами у берегов Греции погибли 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли в результате крушения судна, которое перевозило мигрантов, у берегов греческого острова Лесбос, передает агентство Франс... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T07:35
2022-10-06T07:35
в мире
греция
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли в результате крушения судна, которое перевозило мигрантов, у берегов греческого острова Лесбос, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на береговую охрану.Отмечается, что на борту находилось около 40 человек африканского происхождения. Помимо 15 погибших еще несколько человек числятся пропавшими. Судно затонуло из-за сильного ветра.
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в мире, греция
В мире, Греция
07:35 06.10.2022
 
При крушении судна с мигрантами у берегов Греции погибли 15 человек

При крушении судна с мигрантами у берегов греческого острова Лесбос погибли 15 человек

© РИА Новости / Григорис Сиамидис / Перейти в медиабанкРезиновая лодка на берегу острова Лесбос в Греции
Резиновая лодка на берегу острова Лесбос в Греции - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Григорис Сиамидис
Перейти в медиабанк
Резиновая лодка на берегу острова Лесбос в Греции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли в результате крушения судна, которое перевозило мигрантов, у берегов греческого острова Лесбос, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на береговую охрану.
Отмечается, что на борту находилось около 40 человек африканского происхождения. Помимо 15 погибших еще несколько человек числятся пропавшими. Судно затонуло из-за сильного ветра.
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