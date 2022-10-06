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Россиянин получил срок за попытку вывезти на Украину запчасти к МиГ-29 - РИА Новости, 06.10.2022
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Россиянин получил срок за попытку вывезти на Украину запчасти к МиГ-29
Россиянин получил срок за попытку вывезти на Украину запчасти к МиГ-29 - РИА Новости, 06.10.2022
Россиянин получил срок за попытку вывезти на Украину запчасти к МиГ-29
Россиянин, которого в феврале прошлого года задержали за намерение переправить на Украину запчасти для истребителей МиГ-29, приговорен к трем годам и двум... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:07
2022-10-06T13:07
происшествия
украина
россия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
миг-29
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Россиянин, которого в феврале прошлого года задержали за намерение переправить на Украину запчасти для истребителей МиГ-29, приговорен к трем годам и двум месяцам колонии, сообщает в четверг ФСБ России.По данным следствия, осужденный намеревался купить на черном рынке запчасти к МиГ-29, чтобы затем "переместить их на Украину" - для какой цели, не раскрывается. Сотрудники УФСБ провели контрольную закупку, после чего задержали злоумышленника."За совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30 и частью 1 статьи 226.1 "Контрабанда вооружения, военной техники" УК РФ Преображенским районным судом города Москвы Чмеренко Д.В. признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в релизе.
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происшествия, украина, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), миг-29
Происшествия, Украина, Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МиГ-29
13:07 06.10.2022
 
Россиянин получил срок за попытку вывезти на Украину запчасти к МиГ-29

Россиянина осудили на три года и два месяца за попытку вывезти на Украину запчасти МиГ-29

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель МиГ-29. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Россиянин, которого в феврале прошлого года задержали за намерение переправить на Украину запчасти для истребителей МиГ-29, приговорен к трем годам и двум месяцам колонии, сообщает в четверг ФСБ России.
По данным следствия, осужденный намеревался купить на черном рынке запчасти к МиГ-29, чтобы затем "переместить их на Украину" - для какой цели, не раскрывается. Сотрудники УФСБ провели контрольную закупку, после чего задержали злоумышленника.
"За совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30 и частью 1 статьи 226.1 "Контрабанда вооружения, военной техники" УК РФ Преображенским районным судом города Москвы Чмеренко Д.В. признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу", - говорится в релизе.
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 15:03Специальная военная операция на Украине
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Нововладимировки
 
ПроисшествияУкраинаРоссияМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МиГ-29
 
 
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