https://ria.ru/20221006/mid-1821975999.html

Посла России в Бухаресте вызвали в МИД Румынии

Посла России в Бухаресте вызвали в МИД Румынии - РИА Новости, 06.10.2022

Посла России в Бухаресте вызвали в МИД Румынии

Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван в МИД Румынии для ознакомления с позицией страны, которая осуждает факт вхождения в состав РФ Луганской и... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:39

2022-10-06T14:39

2022-10-06T14:39

богдан ауреску

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КИШИНЕВ, 6 окт - РИА Новости. Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван в МИД Румынии для ознакомления с позицией страны, которая осуждает факт вхождения в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сообщила пресс-службы внешнеполитического ведомства."По просьбе министра иностранных дел Богдана Ауреску посол Российской Федерации в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван в понедельник, 3 октября 2022 года, в штаб-квартиру МИД в связи с попыткой Российской Федерации аннексировать Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области Украины. Позиция Румынии заключается в решительном осуждении так называемых "соглашений" о вхождении в состав Российской Федерации четырех украинских областей", - говорится в комментарии МИД для канала Digi 24.Государственный секретарь по стратегическим вопросам МИД Румынии Юлиан Фота обсудил с послом РФ "незаконный и нелегитимный характер подход Кремля к попыткам оправдать военную оккупацию территорий, принадлежащих суверенному государству".Фота подчеркнул, что этот факт не будет признан ни Румынией, ни другими государствами-членами ЕС и НАТО.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии ЛНР и ДНР в состав РФ. В Луганске уточнили, что этап многоуровневой интеграции новых территорий в РФ уже стартовал.

https://ria.ru/20221003/sloveniya-1821277244.html

https://ria.ru/20221004/mid-1821526634.html

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богдан ауреску, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, румыния, россия, евросоюз, нато, референдумы на освобожденных территориях