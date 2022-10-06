https://ria.ru/20221006/messendzhery-1821856554.html

Россиян предупредили о новой тактике мошенников через мессенджеры

Россиян предупредили о новой тактике мошенников через мессенджеры - РИА Новости, 06.10.2022

Россиян предупредили о новой тактике мошенников через мессенджеры

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана граждан: в один из популярных мессенджеров (чаще Viber, реже WhattsApp) звонят якобы сотрудники следственных... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T03:18

2022-10-06T03:18

2022-10-06T03:18

россия

viber

общество

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Телефонные мошенники придумали новый способ обмана граждан: в один из популярных мессенджеров (чаще Viber, реже WhattsApp) звонят якобы сотрудники следственных органов и выведывают личные данные, рассказывает агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Звонящие пугают фактом “подделки документов” и попыткой похищения денег жертвы под прикрытием одинаковой фамилии. “Вполне понятно, что человеку становится интересно, что за однофамилец пытается посягнуть на его средства с помощью поддельной доверенности, называясь при этом его родственником”, - объяснил он.Затем злоумышленники сообщают, что им надо сверить личные данные жертвы, которые якобы предоставил преступник с истинными. Таким способом они пытаются выведать интересующую их информацию, а особо напуганным даже предлагают перевести деньги на “безопасный счет”. Так или иначе, жертва теряет свои деньги, поэтому важно помнить - правоохранительные органы никогда не звонят гражданам ради сверки личных данных и предложения поучаствовать в следствии, предупредил Соловьев.

https://ria.ru/20220930/moshenniki-1820489595.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, viber, общество