https://ria.ru/20221006/messendzhery-1821856554.html
Россиян предупредили о новой тактике мошенников через мессенджеры
Россиян предупредили о новой тактике мошенников через мессенджеры - РИА Новости, 06.10.2022
Россиян предупредили о новой тактике мошенников через мессенджеры
Телефонные мошенники придумали новый способ обмана граждан: в один из популярных мессенджеров (чаще Viber, реже WhattsApp) звонят якобы сотрудники следственных... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T03:18
2022-10-06T03:18
2022-10-06T03:18
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viber
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Телефонные мошенники придумали новый способ обмана граждан: в один из популярных мессенджеров (чаще Viber, реже WhattsApp) звонят якобы сотрудники следственных органов и выведывают личные данные, рассказывает агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.Звонящие пугают фактом “подделки документов” и попыткой похищения денег жертвы под прикрытием одинаковой фамилии. “Вполне понятно, что человеку становится интересно, что за однофамилец пытается посягнуть на его средства с помощью поддельной доверенности, называясь при этом его родственником”, - объяснил он.Затем злоумышленники сообщают, что им надо сверить личные данные жертвы, которые якобы предоставил преступник с истинными. Таким способом они пытаются выведать интересующую их информацию, а особо напуганным даже предлагают перевести деньги на “безопасный счет”. Так или иначе, жертва теряет свои деньги, поэтому важно помнить - правоохранительные органы никогда не звонят гражданам ради сверки личных данных и предложения поучаствовать в следствии, предупредил Соловьев.
https://ria.ru/20220930/moshenniki-1820489595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, viber, общество
Россиян предупредили о новой тактике мошенников через мессенджеры
Юрист Соловьев предупредил о новом способе обмана россиян с помощью мессенджеров
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Телефонные мошенники придумали новый способ обмана граждан: в один из популярных мессенджеров (чаще Viber, реже WhattsApp) звонят якобы сотрудники следственных органов и выведывают личные данные, рассказывает
агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Звонящие пугают фактом “подделки документов” и попыткой похищения денег жертвы под прикрытием одинаковой фамилии. “Вполне понятно, что человеку становится интересно, что за однофамилец пытается посягнуть на его средства с помощью поддельной доверенности, называясь при этом его родственником”, - объяснил он.
Затем злоумышленники сообщают, что им надо сверить личные данные жертвы, которые якобы предоставил преступник с истинными. Таким способом они пытаются выведать интересующую их информацию, а особо напуганным даже предлагают перевести деньги на “безопасный счет”. Так или иначе, жертва теряет свои деньги, поэтому важно помнить - правоохранительные органы никогда не звонят гражданам ради сверки личных данных и предложения поучаствовать в следствии, предупредил Соловьев.