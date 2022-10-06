https://ria.ru/20221006/memorial-1821901174.html

СК заведет дело из-за осквернения мемориала советским воинам в Вильнюсе

СК заведет дело из-за осквернения мемориала советским воинам в Вильнюсе - РИА Новости, 06.10.2022

СК заведет дело из-за осквернения мемориала советским воинам в Вильнюсе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за осквернения мемориала советским воинам на Антакальнисском... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T10:54

2022-10-06T10:54

2022-10-06T11:30

происшествия

александр бастрыкин

россия

вильнюс

литва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за осквернения мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где находится самое большое в Литве захоронение советских солдат... Следователи СК России в рамках уголовного дела запросят в МИД России необходимую информацию, связанную с указанным происшествием, и установят все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.Отмечается, что на стелах вандалы написали черной краской нецензурное слово. Как добавили в СК, сотрудники местной полиции анализируют собранную информацию об акте вандализма.На Антакальнисском кладбище в столице Литвы похоронено более 3 тысяч солдат Красной армии. В 1984 году на кладбище было установлено шесть стел – фигур, обозначающих разные виды войск.

https://ria.ru/20220927/chekhiya-1819676387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, александр бастрыкин, россия, вильнюс, литва, следственный комитет россии (ск рф)