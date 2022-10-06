10:54 06.10.2022 (обновлено: 11:30 06.10.2022)
СК заведет дело из-за осквернения мемориала советским воинам в Вильнюсе
Бастрыкин поручил завести дело из-за осквернения мемориала советским воинам в Вильнюсе
© Sputnik / Владислав АдамовскийМемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе
© Sputnik / Владислав Адамовский
Мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за осквернения мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где находится самое большое в Литве захоронение советских солдат... Следователи СК России в рамках уголовного дела запросят в МИД России необходимую информацию, связанную с указанным происшествием, и установят все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на стелах вандалы написали черной краской нецензурное слово. Как добавили в СК, сотрудники местной полиции анализируют собранную информацию об акте вандализма.
На Антакальнисском кладбище в столице Литвы похоронено более 3 тысяч солдат Красной армии. В 1984 году на кладбище было установлено шесть стел – фигур, обозначающих разные виды войск.
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