https://ria.ru/20221006/medvedev-1822085937.html

Медведев прокомментировал заявления Зеленского об ударах по России

Медведев прокомментировал заявления Зеленского об ударах по России - РИА Новости, 06.10.2022

Медведев прокомментировал заявления Зеленского об ударах по России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на призыв к НАТО Владимира Зеленского нанести превентивные удары по РФ, заявив, что ему "психиатры должны... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T21:06

2022-10-06T21:06

2022-10-06T21:10

россия

дмитрий медведев

владимир зеленский

в мире

сша

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780203539_0:0:3223:1814_1920x0_80_0_0_da7d99c9401f79b75e0d19da5646c50a.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на призыв к НАТО Владимира Зеленского нанести превентивные удары по РФ, заявив, что ему "психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа", пока он не натворил еще больших бед.Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил РИА Новости, что слова Зеленского - не что иное, как призыв к началу мировой войны, и ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира.

https://ria.ru/20221006/peregovory-1822079655.html

россия

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий медведев, владимир зеленский, в мире, сша, великобритания