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Медведев прокомментировал заявления Зеленского об ударах по России - РИА Новости, 06.10.2022
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Медведев прокомментировал заявления Зеленского об ударах по России
Медведев прокомментировал заявления Зеленского об ударах по России - РИА Новости, 06.10.2022
Медведев прокомментировал заявления Зеленского об ударах по России
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на призыв к НАТО Владимира Зеленского нанести превентивные удары по РФ, заявив, что ему "психиатры должны... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T21:06
2022-10-06T21:10
россия
дмитрий медведев
владимир зеленский
в мире
сша
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на призыв к НАТО Владимира Зеленского нанести превентивные удары по РФ, заявив, что ему "психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа", пока он не натворил еще больших бед.Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил РИА Новости, что слова Зеленского - не что иное, как призыв к началу мировой войны, и ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира.
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россия, дмитрий медведев, владимир зеленский, в мире, сша, великобритания
Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, В мире, США, Великобритания
21:06 06.10.2022 (обновлено: 21:10 06.10.2022)
 
Медведев прокомментировал заявления Зеленского об ударах по России

Зампред Совбеза Медведев предложил сделать Зеленскому "превентивную трепанацию черепа"

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на призыв к НАТО Владимира Зеленского нанести превентивные удары по РФ, заявив, что ему "психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа", пока он не натворил еще больших бед.
Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России".
"Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил РИА Новости, что слова Зеленского - не что иное, как призыв к началу мировой войны, и ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 20:16
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