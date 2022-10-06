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Медведев прокомментировал заявления Зеленского об ударах по России
Медведев прокомментировал заявления Зеленского об ударах по России - РИА Новости, 06.10.2022
Медведев прокомментировал заявления Зеленского об ударах по России
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на призыв к НАТО Владимира Зеленского нанести превентивные удары по РФ, заявив, что ему "психиатры должны... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T21:06
2022-10-06T21:06
2022-10-06T21:10
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на призыв к НАТО Владимира Зеленского нанести превентивные удары по РФ, заявив, что ему "психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа", пока он не натворил еще больших бед.Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил РИА Новости, что слова Зеленского - не что иное, как призыв к началу мировой войны, и ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира.
https://ria.ru/20221006/peregovory-1822079655.html
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россия, дмитрий медведев, владимир зеленский, в мире, сша, великобритания
Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, В мире, США, Великобритания
21:06 06.10.2022 (обновлено: 21:10 06.10.2022)
Медведев прокомментировал заявления Зеленского об ударах по России
Зампред Совбеза Медведев предложил сделать Зеленскому "превентивную трепанацию черепа"