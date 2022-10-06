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Медведев призвал заставить Запад капитулировать в экономическом сражении - РИА Новости, 06.10.2022
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Медведев призвал заставить Запад капитулировать в экономическом сражении
Медведев призвал заставить Запад капитулировать в экономическом сражении - РИА Новости, 06.10.2022
Медведев призвал заставить Запад капитулировать в экономическом сражении
Взывать Запад к благоразумию бесполезно и не нужно, надо заставить его просить о пощаде в экономическом сражении и завершать его полной капитуляцией, заявил... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T19:20
2022-10-06T19:48
дмитрий медведев
россия
евросоюз
экономика
в мире
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Взывать Запад к благоразумию бесполезно и не нужно, надо заставить его просить о пощаде в экономическом сражении и завершать его полной капитуляцией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."К благоразумию наших врагов на Западе взывать бесполезно. И не нужно. Врагов надо заставить просить о пощаде в проигранном экономическом сражении. И завершать его их полной и безоговорочной капитуляцией", - написал Медведев в Telegram-канале.
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дмитрий медведев, россия, евросоюз, экономика, в мире
Дмитрий Медведев, Россия, Евросоюз, Экономика, В мире
19:20 06.10.2022 (обновлено: 19:48 06.10.2022)
 
Медведев призвал заставить Запад капитулировать в экономическом сражении

Зампред Совбеза Медведев призвал заставить Запад просить о пощаде в экономическом сражении

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Взывать Запад к благоразумию бесполезно и не нужно, надо заставить его просить о пощаде в экономическом сражении и завершать его полной капитуляцией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"К благоразумию наших врагов на Западе взывать бесполезно. И не нужно. Врагов надо заставить просить о пощаде в проигранном экономическом сражении. И завершать его их полной и безоговорочной капитуляцией", - написал Медведев в Telegram-канале.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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