https://ria.ru/20221006/medvedev-1822066473.html

Медведев призвал заставить Запад капитулировать в экономическом сражении

Медведев призвал заставить Запад капитулировать в экономическом сражении - РИА Новости, 06.10.2022

Медведев призвал заставить Запад капитулировать в экономическом сражении

Взывать Запад к благоразумию бесполезно и не нужно, надо заставить его просить о пощаде в экономическом сражении и завершать его полной капитуляцией, заявил... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T19:20

2022-10-06T19:20

2022-10-06T19:48

дмитрий медведев

россия

евросоюз

экономика

в мире

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Взывать Запад к благоразумию бесполезно и не нужно, надо заставить его просить о пощаде в экономическом сражении и завершать его полной капитуляцией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."К благоразумию наших врагов на Западе взывать бесполезно. И не нужно. Врагов надо заставить просить о пощаде в проигранном экономическом сражении. И завершать его их полной и безоговорочной капитуляцией", - написал Медведев в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822048426.html

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дмитрий медведев, россия, евросоюз, экономика, в мире