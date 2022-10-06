https://ria.ru/20221006/medvedev-1821907472.html

Медведев рассказал о работе в новых российских регионах

Медведев рассказал о работе в новых российских регионах - РИА Новости, 06.10.2022

Медведев рассказал о работе в новых российских регионах

В ближайшее время в каждом из новых регионов будут открыты представительства федеральных органов исполнительной власти, сообщил председатель "Единой России"... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:14

2022-10-06T11:14

2022-10-06T11:32

россия

политика

дмитрий медведев

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780203539_0:0:3223:1814_1920x0_80_0_0_da7d99c9401f79b75e0d19da5646c50a.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В ближайшее время в каждом из новых регионов будут открыты представительства федеральных органов исполнительной власти, сообщил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."С принятием новых земель в состав России незамедлительно начинается процесс их правовой интеграции. Так было с Крымом, так будет и сейчас. В ближайшее время в каждом из новых регионов будут открыты территориальные представительства федеральных органов исполнительной власти", - сказал он на заседании Генсовета ЕР.Медведев добавил, что там начнут постепенно внедряться российские стандарты в социально-экономической сфере. При этом он подчеркнул, что "Единой России" предстоит принять в этой работе самое активное участие.

https://ria.ru/20221005/granitsy-1821683147.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, политика, дмитрий медведев, единая россия