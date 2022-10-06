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Медведев рассказал о работе в новых российских регионах - РИА Новости, 06.10.2022
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Медведев рассказал о работе в новых российских регионах
Медведев рассказал о работе в новых российских регионах - РИА Новости, 06.10.2022
Медведев рассказал о работе в новых российских регионах
В ближайшее время в каждом из новых регионов будут открыты представительства федеральных органов исполнительной власти, сообщил председатель "Единой России"... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:14
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россия
политика
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В ближайшее время в каждом из новых регионов будут открыты представительства федеральных органов исполнительной власти, сообщил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."С принятием новых земель в состав России незамедлительно начинается процесс их правовой интеграции. Так было с Крымом, так будет и сейчас. В ближайшее время в каждом из новых регионов будут открыты территориальные представительства федеральных органов исполнительной власти", - сказал он на заседании Генсовета ЕР.Медведев добавил, что там начнут постепенно внедряться российские стандарты в социально-экономической сфере. При этом он подчеркнул, что "Единой России" предстоит принять в этой работе самое активное участие.
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россия, политика, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Политика, Дмитрий Медведев, Единая Россия
11:14 06.10.2022 (обновлено: 11:32 06.10.2022)
 
Медведев рассказал о работе в новых российских регионах

Медведев: в новых российских регионах откроют представительства федеральных органов

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В ближайшее время в каждом из новых регионов будут открыты представительства федеральных органов исполнительной власти, сообщил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"С принятием новых земель в состав России незамедлительно начинается процесс их правовой интеграции. Так было с Крымом, так будет и сейчас. В ближайшее время в каждом из новых регионов будут открыты территориальные представительства федеральных органов исполнительной власти", - сказал он на заседании Генсовета ЕР.
Медведев добавил, что там начнут постепенно внедряться российские стандарты в социально-экономической сфере. При этом он подчеркнул, что "Единой России" предстоит принять в этой работе самое активное участие.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 13:27
Песков ответил на вопрос о границах новых регионов
 
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