https://ria.ru/20221006/medvedev-1821906121.html
Россия освободит территории от украинских неонацистов, заявил Медведев
Россия освободит территории от украинских неонацистов, заявил Медведев - РИА Новости, 06.10.2022
Россия освободит территории от украинских неонацистов, заявил Медведев
Россия продолжит освобождать территории, занятые неонацистами, заявил председатель "Единой России" и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:10
2022-10-06T11:10
2022-10-06T11:39
безопасность
дмитрий медведев
россия
киев
единая россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия продолжит освобождать территории, занятые неонацистами, заявил председатель "Единой России" и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Что бы ни пытались сегодня предпринять наши враги, а также ни болтали их марионетки в Киеве, теперь это новые субъекты РФ. Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу, и, конечно, продолжим освобождать территории, все ещё занятые неонацистами", - сказал он на генсовете партии."Наша страна уверенно выбрала свой путь и с него не свернет. Все цели по защите наших граждан, наших территорий, поставленные главой государства, будут непременно достигнуты", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20221006/ukraina-1821906543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, дмитрий медведев, россия, киев, единая россия
Безопасность, Дмитрий Медведев, Россия, Киев, Единая Россия
11:10 06.10.2022 (обновлено: 11:39 06.10.2022)
Россия освободит территории от украинских неонацистов, заявил Медведев
Медведев заверил, что Россия продолжит освобождать занятые неонацистами территории