https://ria.ru/20221006/medvedev-1821906121.html

Россия освободит территории от украинских неонацистов, заявил Медведев

Россия освободит территории от украинских неонацистов, заявил Медведев - РИА Новости, 06.10.2022

Россия освободит территории от украинских неонацистов, заявил Медведев

Россия продолжит освобождать территории, занятые неонацистами, заявил председатель "Единой России" и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:10

2022-10-06T11:10

2022-10-06T11:39

безопасность

дмитрий медведев

россия

киев

единая россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия продолжит освобождать территории, занятые неонацистами, заявил председатель "Единой России" и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Что бы ни пытались сегодня предпринять наши враги, а также ни болтали их марионетки в Киеве, теперь это новые субъекты РФ. Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу, и, конечно, продолжим освобождать территории, все ещё занятые неонацистами", - сказал он на генсовете партии."Наша страна уверенно выбрала свой путь и с него не свернет. Все цели по защите наших граждан, наших территорий, поставленные главой государства, будут непременно достигнуты", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20221006/ukraina-1821906543.html

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, дмитрий медведев, россия, киев, единая россия