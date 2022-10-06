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Россия освободит территории от украинских неонацистов, заявил Медведев - РИА Новости, 06.10.2022
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Россия освободит территории от украинских неонацистов, заявил Медведев
Россия освободит территории от украинских неонацистов, заявил Медведев - РИА Новости, 06.10.2022
Россия освободит территории от украинских неонацистов, заявил Медведев
Россия продолжит освобождать территории, занятые неонацистами, заявил председатель "Единой России" и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:10
2022-10-06T11:39
безопасность
дмитрий медведев
россия
киев
единая россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия продолжит освобождать территории, занятые неонацистами, заявил председатель "Единой России" и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Что бы ни пытались сегодня предпринять наши враги, а также ни болтали их марионетки в Киеве, теперь это новые субъекты РФ. Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу, и, конечно, продолжим освобождать территории, все ещё занятые неонацистами", - сказал он на генсовете партии."Наша страна уверенно выбрала свой путь и с него не свернет. Все цели по защите наших граждан, наших территорий, поставленные главой государства, будут непременно достигнуты", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20221006/ukraina-1821906543.html
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безопасность, дмитрий медведев, россия, киев, единая россия
Безопасность, Дмитрий Медведев, Россия, Киев, Единая Россия
11:10 06.10.2022 (обновлено: 11:39 06.10.2022)
 
Россия освободит территории от украинских неонацистов, заявил Медведев

Медведев заверил, что Россия продолжит освобождать занятые неонацистами территории

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия продолжит освобождать территории, занятые неонацистами, заявил председатель "Единой России" и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Что бы ни пытались сегодня предпринять наши враги, а также ни болтали их марионетки в Киеве, теперь это новые субъекты РФ. Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу, и, конечно, продолжим освобождать территории, все ещё занятые неонацистами", - сказал он на генсовете партии.
"Наша страна уверенно выбрала свой путь и с него не свернет. Все цели по защите наших граждан, наших территорий, поставленные главой государства, будут непременно достигнуты", - сказал Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
11:12
Медведев назвал Украину инструментом Запада
 
БезопасностьДмитрий МедведевРоссияКиевЕдиная Россия
 
 
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