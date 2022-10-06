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Источник: семья из Африки напала на майора полиции в подмосковном суде - РИА Новости, 06.10.2022
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Источник: семья из Африки напала на майора полиции в подмосковном суде
Источник: семья из Африки напала на майора полиции в подмосковном суде - РИА Новости, 06.10.2022
Источник: семья из Африки напала на майора полиции в подмосковном суде
Гражданка Нигерии вместе с мужем напала на майора полиции в Московском областном суде, сорвав с него галстук – теперь, помимо выдворения, ей грозит тюремный... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T19:44
2022-10-06T19:44
происшествия
ольга врадий
россия
африка
следственный комитет россии (ск рф)
пятерочка (сеть магазинов)
московская область (подмосковье)
московский областной суд
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Гражданка Нигерии вместе с мужем напала на майора полиции в Московском областном суде, сорвав с него галстук – теперь, помимо выдворения, ей грозит тюремный срок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По данным источника, инцидент произошел во вторник. В Московском областном суде слушалось дело по жалобе гражданки Нигерии на решение выдворить ее из России."Во время заседания из зала суда за ненадлежащее поведение был удален супруг заявительницы. Судья также вызвала судебных приставов. Уже после процесса гражданка схватила полицейского за рубашку и сорвала с него галстук. Супруг также хватал правоохранителя за форму, а потом и вовсе попытался его ударить", - рассказал источник.В итоге на африканку возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ) и назначили подписку о невыезде. Ее муж, судя по предварительным данным источника, уголовного дела пока избежал. Судя по фамилии, он тоже, судя по всему, африканского происхождения, но есть ли у него российский паспорт, данных нет.В Жуковском городском суде Подмосковья заявили РИА Новости, что "данная гражданка" работала в магазине "Пятерочка" "по устной договоренности", не имея разрешения на работу, что и было расценено как нарушение законов России. Суд назначил ей штраф в 5 тысяч рублей и постановил выдворить за границу.По данным суда, защита африканки просила не выдворять ее ввиду того, что она состоит в браке, а ее супруг имеет вид на жительство в России и владеет квартирой, однако судья посчитал иначе. Также женщина хотела получить убежище в России, однако ей отказали. Тем не менее ввиду подписки о невыезде африканка пока остается в России.В свою очередь старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий подтвердила РИА Новости наличие такого уголовного дела, а также сообщила, что фигурантке предъявлено обвинение. "Гражданке иностранного государства предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудника МВД (ч.1 ст. 318 УК РФ)", - сказала она. Врадий добавила, что сейчас следователи допрашивают свидетелей, а также ведут иные следственные действия для завершения расследования в кратчайшие сроки.
https://ria.ru/20220923/draka-1819082572.html
https://ria.ru/20221004/krym-1821517643.html
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россия
африка
московская область (подмосковье)
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происшествия, ольга врадий, россия, африка, следственный комитет россии (ск рф), пятерочка (сеть магазинов), московская область (подмосковье), московский областной суд, министерство внутренних дел рф (мвд россии), полиция
Происшествия, Ольга Врадий, Россия, Африка, Следственный комитет России (СК РФ), Пятерочка (сеть магазинов), Московская область (Подмосковье), Московский областной суд, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Полиция
19:44 06.10.2022
 
Источник: семья из Африки напала на майора полиции в подмосковном суде

Гражданка Нигерии вместе с мужем напала на майора полиции в Московском областном суде

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Гражданка Нигерии вместе с мужем напала на майора полиции в Московском областном суде, сорвав с него галстук – теперь, помимо выдворения, ей грозит тюремный срок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным источника, инцидент произошел во вторник. В Московском областном суде слушалось дело по жалобе гражданки Нигерии на решение выдворить ее из России.
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"Во время заседания из зала суда за ненадлежащее поведение был удален супруг заявительницы. Судья также вызвала судебных приставов. Уже после процесса гражданка схватила полицейского за рубашку и сорвала с него галстук. Супруг также хватал правоохранителя за форму, а потом и вовсе попытался его ударить", - рассказал источник.
В итоге на африканку возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ) и назначили подписку о невыезде. Ее муж, судя по предварительным данным источника, уголовного дела пока избежал. Судя по фамилии, он тоже, судя по всему, африканского происхождения, но есть ли у него российский паспорт, данных нет.
В Жуковском городском суде Подмосковья заявили РИА Новости, что "данная гражданка" работала в магазине "Пятерочка" "по устной договоренности", не имея разрешения на работу, что и было расценено как нарушение законов России. Суд назначил ей штраф в 5 тысяч рублей и постановил выдворить за границу.
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По данным суда, защита африканки просила не выдворять ее ввиду того, что она состоит в браке, а ее супруг имеет вид на жительство в России и владеет квартирой, однако судья посчитал иначе. Также женщина хотела получить убежище в России, однако ей отказали. Тем не менее ввиду подписки о невыезде африканка пока остается в России.
В свою очередь старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий подтвердила РИА Новости наличие такого уголовного дела, а также сообщила, что фигурантке предъявлено обвинение. "Гражданке иностранного государства предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудника МВД (ч.1 ст. 318 УК РФ)", - сказала она. Врадий добавила, что сейчас следователи допрашивают свидетелей, а также ведут иные следственные действия для завершения расследования в кратчайшие сроки.
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ПроисшествияОльга ВрадийРоссияАфрикаСледственный комитет России (СК РФ)Пятерочка (сеть магазинов)Московская область (Подмосковье)Московский областной судМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Полиция
 
 
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