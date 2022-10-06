https://ria.ru/20221006/mask-1821957346.html

Песков прокомментировал слова Маска о востоке Украины

Песков прокомментировал слова Маска о востоке Украины - РИА Новости, 06.10.2022

Песков прокомментировал слова Маска о востоке Украины

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Илона Маска о том, что жители восточных регионов Украины, где русские составляют РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:34

2022-10-06T13:34

2022-10-06T13:51

в мире

илон маск

украина

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Илона Маска о том, что жители восточных регионов Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию, назвав это констатацией реальности.Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в четверг, что восточные регионы Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию."Это констатация реальности, скорее. Потому что это действительно реальное положение дел. И действительно на востоке Украины всегда испокон веков жило население, которое было русскими носителями", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли высказывание Маска повлиять на общественное мнение и политические силы.Он добавил, что те люди, которые способны к вдумчивой обработке информации и способны к анализу, - "констатация реальности"."Они приходят к такому выводу и они это подтверждают. Скорее вот я бы относился к этому. И таких людей не мало", - добавил пресс-секретарь главы государства.

https://ria.ru/20221006/mask-1821877589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, илон маск, украина, россия, tesla motors, spacex