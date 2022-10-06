https://ria.ru/20221006/mask-1821957346.html
Песков прокомментировал слова Маска о востоке Украины
Песков прокомментировал слова Маска о востоке Украины - РИА Новости, 06.10.2022
Песков прокомментировал слова Маска о востоке Украины
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Илона Маска о том, что жители восточных регионов Украины, где русские составляют РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:34
2022-10-06T13:34
2022-10-06T13:51
в мире
илон маск
украина
россия
tesla motors
spacex
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150206/99/1502069956_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_7abc7a83e721b6f4fb84273e95915c57.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Илона Маска о том, что жители восточных регионов Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию, назвав это констатацией реальности.Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в четверг, что восточные регионы Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию."Это констатация реальности, скорее. Потому что это действительно реальное положение дел. И действительно на востоке Украины всегда испокон веков жило население, которое было русскими носителями", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли высказывание Маска повлиять на общественное мнение и политические силы.Он добавил, что те люди, которые способны к вдумчивой обработке информации и способны к анализу, - "констатация реальности"."Они приходят к такому выводу и они это подтверждают. Скорее вот я бы относился к этому. И таких людей не мало", - добавил пресс-секретарь главы государства.
https://ria.ru/20221006/mask-1821877589.html
https://ria.ru/20221004/mask-1821390778.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150206/99/1502069956_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_d76656d71d2f0171c83cfd2215e89114.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илон маск, украина, россия, tesla motors, spacex
В мире, Илон Маск, Украина, Россия, Tesla motors, SpaceX
13:34 06.10.2022 (обновлено: 13:51 06.10.2022)
Песков прокомментировал слова Маска о востоке Украины
Песков назвал слова Маска о востоке Украины констатацией реальности
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Илона Маска о том, что жители восточных регионов Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию, назвав это констатацией реальности.
Американский предприниматель, основатель Tesla
и SpaceX
Илон Маск заявил в четверг, что восточные регионы Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию.
"Это констатация реальности, скорее. Потому что это действительно реальное положение дел. И действительно на востоке Украины всегда испокон веков жило население, которое было русскими носителями", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли высказывание Маска повлиять на общественное мнение и политические силы.
Он добавил, что те люди, которые способны к вдумчивой обработке информации и способны к анализу, - "констатация реальности".
"Они приходят к такому выводу и они это подтверждают. Скорее вот я бы относился к этому. И таких людей не мало", - добавил пресс-секретарь главы государства.