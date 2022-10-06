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Песков прокомментировал слова Маска о востоке Украины - РИА Новости, 06.10.2022
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Песков прокомментировал слова Маска о востоке Украины
Песков прокомментировал слова Маска о востоке Украины - РИА Новости, 06.10.2022
Песков прокомментировал слова Маска о востоке Украины
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Илона Маска о том, что жители восточных регионов Украины, где русские составляют РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:34
2022-10-06T13:51
в мире
илон маск
украина
россия
tesla motors
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Илона Маска о том, что жители восточных регионов Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию, назвав это констатацией реальности.Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в четверг, что восточные регионы Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию."Это констатация реальности, скорее. Потому что это действительно реальное положение дел. И действительно на востоке Украины всегда испокон веков жило население, которое было русскими носителями", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли высказывание Маска повлиять на общественное мнение и политические силы.Он добавил, что те люди, которые способны к вдумчивой обработке информации и способны к анализу, - "констатация реальности"."Они приходят к такому выводу и они это подтверждают. Скорее вот я бы относился к этому. И таких людей не мало", - добавил пресс-секретарь главы государства.
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в мире, илон маск, украина, россия, tesla motors, spacex
В мире, Илон Маск, Украина, Россия, Tesla motors, SpaceX
13:34 06.10.2022 (обновлено: 13:51 06.10.2022)
 
Песков прокомментировал слова Маска о востоке Украины

Песков назвал слова Маска о востоке Украины констатацией реальности

© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Илона Маска о том, что жители восточных регионов Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию, назвав это констатацией реальности.
Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в четверг, что восточные регионы Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
09:16
Маск заявил, что восточные регионы Украины предпочитают Россию
"Это констатация реальности, скорее. Потому что это действительно реальное положение дел. И действительно на востоке Украины всегда испокон веков жило население, которое было русскими носителями", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли высказывание Маска повлиять на общественное мнение и политические силы.
Он добавил, что те люди, которые способны к вдумчивой обработке информации и способны к анализу, - "констатация реальности".
"Они приходят к такому выводу и они это подтверждают. Скорее вот я бы относился к этому. И таких людей не мало", - добавил пресс-секретарь главы государства.
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В миреИлон МаскУкраинаРоссияTesla motorsSpaceX
 
 
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