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В ДНР сообщили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки - РИА Новости, 06.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/mariupol-1821902339.html
В ДНР сообщили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки
В ДНР сообщили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки - РИА Новости, 06.10.2022
В ДНР сообщили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, гаубицу М777, три беспилотника, РСЗО "Град", сообщила народная милиция Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:00
2022-10-06T11:12
виталий хоценко
россия
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
безопасность
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ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, гаубицу М777, три беспилотника, РСЗО "Град", сообщила народная милиция Донецкой Народной Республики."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица М777, РСЗО "Град", пять бронемашин и три БПЛА. Потери в живой силе противника составили до 60 человек", - говорится в Telegram-канале ведомства.В среду народная милиция ДНР сообщала, что потери украинских войск за сутки составили до 40 человек личного состава, РСЗО "Ураган", два беспилотника, три бронемашины, две огневые позиции минометных расчетов.После проведенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221006/donbass-1821887590.html
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Варвара Скокшина
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виталий хоценко, россия, донецкая народная республика, безопасность
Виталий Хоценко, Россия, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
11:00 06.10.2022 (обновлено: 11:12 06.10.2022)
 
В ДНР сообщили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки

В ДНР сообщили об уничтожении до 60 украинских военных и трех БПЛА за сутки

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкТанк и военнослужащие в ДНР
Танк и военнослужащие в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Танк и военнослужащие в ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, гаубицу М777, три беспилотника, РСЗО "Град", сообщила народная милиция Донецкой Народной Республики.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица М777, РСЗО "Град", пять бронемашин и три БПЛА. Потери в живой силе противника составили до 60 человек", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В среду народная милиция ДНР сообщала, что потери украинских войск за сутки составили до 40 человек личного состава, РСЗО "Ураган", два беспилотника, три бронемашины, две огневые позиции минометных расчетов.
После проведенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии этих регионов в состав РФ.
Сотрудник СК РФ проводит осмотр территории Киевского района города Донецка, подвергшейся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
10:12Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВиталий ХоценкоРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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