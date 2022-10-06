https://ria.ru/20221006/mariupol-1821902339.html

В ДНР сообщили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки

В ДНР сообщили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки - РИА Новости, 06.10.2022

В ДНР сообщили об уничтожении до 60 украинских военных за сутки

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, гаубицу М777, три беспилотника, РСЗО "Град", сообщила народная милиция Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:00

2022-10-06T11:00

2022-10-06T11:12

виталий хоценко

россия

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

безопасность

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ДОНЕЦК, 6 окт – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 60 человек, гаубицу М777, три беспилотника, РСЗО "Град", сообщила народная милиция Донецкой Народной Республики."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица М777, РСЗО "Град", пять бронемашин и три БПЛА. Потери в живой силе противника составили до 60 человек", - говорится в Telegram-канале ведомства.В среду народная милиция ДНР сообщала, что потери украинских войск за сутки составили до 40 человек личного состава, РСЗО "Ураган", два беспилотника, три бронемашины, две огневые позиции минометных расчетов.После проведенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221006/donbass-1821887590.html

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

виталий хоценко, россия, донецкая народная республика, безопасность