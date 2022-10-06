20:05 06.10.2022 (обновлено: 20:40 06.10.2022)
Лукашенко прокомментировал слова Дуды о ядерном оружии
Лукашенко заявил об угрозе тактического ядерного удара после слов президента Польши Дуды
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 6 окт — РИА Новости. Размещение арсеналов ядерного оружия в Польше создает опасность для Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с правительством, отрывок которого показал телеканал СТВ.
"Вчера уже Дуда заявил… Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием", — отметил глава государства.
Лукашенко добавил, что в этой ситуации необходимо принимать меры, так как подобным оружием Белоруссия не располагает. В то же время президент заявил, что тему возможного размещения в Польше ядерного оружия он уже обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным.
Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью изданию Gazeta Polska, что вопрос размещения в его стране американского ядерного оружия открыт. При этом он считает, что Варшава могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing. В рамках нее европейские государства НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие.
Ранее президент Белоруссии заявил на встрече с Путиным о необходимости рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада и попросил Россию помочь модернизировать самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки. В конце августа Лукашенко сообщил, что эта задача выполнена.
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в конце сентября в интервью РИА Новости не исключил "иных вариантов" помимо переоборудования белорусских самолетов под ядерное оружие — все будет зависеть от поведения Запада.
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