https://ria.ru/20221006/lukashenko-1822077818.html

Лукашенко прокомментировал слова Дуды о ядерном оружии

Лукашенко прокомментировал слова Дуды о ядерном оружии - РИА Новости, 06.10.2022

Лукашенко прокомментировал слова Дуды о ядерном оружии

Размещение арсеналов ядерного оружия в Польше создает опасность для Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с правительством,... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T20:05

2022-10-06T20:05

2022-10-06T20:40

в мире

александр лукашенко

польша

нато

белоруссия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_f6d47ca263aa129c5c0af60012b78235.jpg

МИНСК, 6 окт — РИА Новости. Размещение арсеналов ядерного оружия в Польше создает опасность для Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с правительством, отрывок которого показал телеканал СТВ.Лукашенко добавил, что в этой ситуации необходимо принимать меры, так как подобным оружием Белоруссия не располагает. В то же время президент заявил, что тему возможного размещения в Польше ядерного оружия он уже обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным.Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью изданию Gazeta Polska, что вопрос размещения в его стране американского ядерного оружия открыт. При этом он считает, что Варшава могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing. В рамках нее европейские государства НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие.Ранее президент Белоруссии заявил на встрече с Путиным о необходимости рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада и попросил Россию помочь модернизировать самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки. В конце августа Лукашенко сообщил, что эта задача выполнена.Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в конце сентября в интервью РИА Новости не исключил "иных вариантов" помимо переоборудования белорусских самолетов под ядерное оружие — все будет зависеть от поведения Запада.

https://ria.ru/20221005/zapad-1821556890.html

польша

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр лукашенко, польша, нато, белоруссия, сша